Veselo bo, saj sta Andreja in Kevin spet skupaj

40 let je Andreja Č. Rampre že na sceni.

Po zadnjih dveh singlih V trenutku in Ko veš je pevkav radijski eter poslala novo pesem Na obalo. Gre za sproščeno, plesno country pesem, ki morebitno brezvoljno razmišljanje preusmerja v pozitivno.Z novo skladbo želi Andreja spodbuditi bolj pozitivno razmišljanje, saj, kot pravi, »se moramo večkrat opomniti, da bo vsega tega enkrat konec, in naša življenja se bodo obrnila na bolje, za zdaj pa moramo le svoje sive misli zaposliti z lepimi stvarmi«. Pri novi skladbi je spet sodelovala z avtorjem(znan tudi po vlogi frontmana v zasedbi Tide), ki se podpisuje kot avtor glasbe in besedila.O njunem dolgoletnem sodelovanju je priljubljena glasbenica povedala: »Res sem navdušena, da Kevin kljub mojim modrejšim letom rad sodeluje z mano in zaupa mojim glasbenim izkušnjam ter me spodbuja. Z njim zares rada delam, ker zna v pevcu najti tisto najboljše in vse to vključiti v pesem.«Letošnje leto je zanjo posebno, saj zaznamuje že 40. obletnico, odkar je stopila na slovensko glasbeno sceno. V štirih desetletjih je ustvarjala v različnih glasbenih žanrih, sodelovala v različnih zasedbah, med drugim se lahko pohvali s sodelovanjem z legendarnima bratoma. Z Avseniki je posnela valček Če bližnjega rad imaš, ki je izšel na njihovi zadnji plošči, preden so končali delovanje, prostor pa je našel tudi na njihovem dvojnem albumu 40 let hitov.