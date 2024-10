Veselice so se poslovile

Dodobra smo zakoračili v oktober, ko veselic ni več, se bodo pa kmalu začela martinovanja in že bo tu december, ki je že po tradiciji eden najbolj napornih za glasbenike. ​Letošnja sezona veselic je bila izjemna, kar smo lahko spremljali tudi na spletnem portalu veselice.si, katerega urednik je Aleksander Mrvič.

»Na naši spletni strani smo objavili več kot 600 veselic, ki jih je od maja do septembra obiskalo več kot 200 tisoč ljudi,« razkriva Mrvič, ki je z nami delil še nekaj zanimivih statističnih podatkov. »Še vedno na veliki večini veselic nastopajo izvajalci narodnozabavne glasbe, ki pa se morajo vsako leto bolj prilagajati dejstvu, da na veselice hodi tudi vedno več mladih, saj so te zdaj, ko diskotek ni več, postale edini prostor za zabavo. Temu primerno morajo ansambli na veselicah izvajati tudi zabavno glasbo, ob tem pa poskrbeti še za odrski šov – luči, laserje, meglo ..., kar pritegne mlade. Po drugi strani to odvrača starejše, ki običajno na veselicah zapravijo več denarja. Kar je po svoje dvorezni meč za organizatorje, najpogosteje gasilska društva, ki veselice prirejajo, da na njih iztržijo čim več denarja, ki ga namenijo za nakup gasilske opreme in vozil,« pravi Mrvič.

Ansambel Pogum je igral na mnogih. FOTO: Veselice.si

In kaj je še pokazala statistika? Da je bilo daleč največ veselic v osrednjeslovenski regiji (210), sledita Savinjska, kjer jih je bilo 90, in jugovzhodna Slovenija, kjer jih je bilo 88. Tudi na Gorenjskem se radi zabavajo, saj je bilo tam 79 veselic, 54 jih je bilo v Podravju, 40 v Posavju, 32 v Pomurju, 30 v Zasavju, 25 v primorsko-notranjski regiji, 19 na Goriškem, 12 v obalno-kraški regiji, zgolj pet pa na Koroškem. In kdo od ansamblov je zmagovalec in je imel največ nastopov? Med 15 najpogosteje nastopajočimi so skupina Calypso, Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, Modrijani, Zvita Feltna in Ansambel Stil. Sledijo Firbci, Gadi, Ansambel Nemir, Mambo Kings, Prebrisani muzikanti, Ansambel Saša Avsenika, Mladi Gamsi, Ansambel Banovšek, Ansambel Pogum in Polkaholiki.

Lepo je videti mlade

Firbcem je tik pred koncem sezone uspel veliki met s priredbo hrvaške uspešnice Lime Lena Brajde, ki so se je morali zaradi priljubljenosti hitro priučiti še drugi izvajalci, saj so jo poslušalci želeli slišati povsod. Tudi zato si bodo Firbci zapomnili letošnje poletje. »S fanti smo imeli to poletje res veliko veselic, seznam nastopov pa se je, ko so izšle Brajde, še podaljšal. Na dan premiere videospota za Brajde smo dobili 15 povpraševanj za nastope, ki so zapolnili čisto vse proste termine minulo poletje,« nam je v imenu Firbcev priznal Jaka Šinkovec.

Ansambel Stil je sezono sklenil v domačem Šaleku. FOTO: Osebni arhiv

In dodal: »Zelo smo veseli, da ljudje radi obiščejo naše veselice in nas s svojo energijo pod odrom razveseljujejo. Lepo je videti mlade, ki cenijo narodnozabavno glasbo, poznajo vsa besedila in vse pesmi pojejo z nami. Menim, da mlajše generacije na veselicah prevladujejo, a pridejo tudi starejši in predvsem družine. V spominu mi je najbolj veselica PGD Globodol, druga v istem vikendu, na kateri smo preizkusili, kako dolgo zmoremo igrati brez pavze. In uspelo nam je igrati pet ur! Neposredno od tam smo šli proti Umagu in do večera snemali videospot Ideal.«

200 tisoč in več ljudi je bilo na veselicah.

S podobnim »preizkusom« se lahko pohvalijo člani Ansambla Stil, le da so glasbeni dvoboj izvedli s prijatelji Modrijani, ki jih cenijo in spoštujejo, in to na prvi veselici v letošnjem letu, v silvestrski noči 2023/24 v Šoštanju. Z njimi so neprekinjeno, brez premora, igrali štiri ure. »Sicer pa tudi mi opažamo, da na veselice, pa ne le zadnji dve leti, temveč že kar nekaj let, prihaja vse več mladih. To ne pomeni, da starejših poslušalcev ni,« nam pove frontman Ansambla Stil Franc Gašper Jazbec. Pri izbiri pesmi, ki jih igrajo, gledajo na to, da ustrežejo tako starejšim kot mlajšim. In katere pesmi so najbolj popularne? »Poleg novejših, ne nujno narodnozabavnih, so to slovenske zimzelene Čebelar, V dolini tihi, Ne reci nikdar in podobne, ki jih, mladi in starejši, pojejo na ves glas skupaj z nami. In res je lepo videti in slišati, kako se te pesmi prenašajo z generacije na generacijo,« pravi Jazbec.