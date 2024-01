V zibelki Avsenikove glasbe kar ​140 harmonikarjev (FOTO)

Že tradicionalno se v januarju v gostilni Avsenik v Begunjah, zibelki Avsenikove glasbe, zberejo harmonikarji in harmonikarice iz domovine in tujine, od najmlajših do nekoliko starejših, vsi pa do potankosti obvladajo igranje tako na gumbe diatoničnih harmonik kot črno-bele tipke klavirskih harmonik. Letos je bilo prijav toliko, da so morali tekmovalce razporediti na kar tri prireditvene dni, in tako so viže z odra v veliki dvorani Avsenikove dvorane odmevale vse od minulega petka do nedelje zvečer, ko so slavnostno razglasili rezultate.

To ni le priložnost za dokazovanje talenta, ampak tudi za izmenjavo izkušenj in povezovanje z drugimi glasbeniki.

Mia Ovčjak je zasedla drugo mesto. FOTO: Arhiv Avsenik

Jan Štros, drugi najboljši na klavirski harmoniki FOTO: Arhiv Avsenik

Absolutna zmagovalka 17. tekmovanja za nagrado avsenik je Velenjčanka Tjaša Lesjak, ki je že državna in svetovna prvakinja. FOTO: Arhiv Avsenik

»Če kaj, se nam v Sloveniji tega, da bi nam zmanjkalo tistih, ki radi igrajo bodisi diatonično bodisi klavirsko harmoniko, res ni treba bati,« pravi Robert Goličnik, tudi sam glasbenik, član ansambla Šepet in mentor številnih mladih. »Avsenikovega tekmovanja se vsako leto zelo radi udeležimo. Zbrali smo že več kot 100 zlatih priznanj, pohvalimo se lahko tudi s tremi nazivi absolutnih zmagovalcev. Tudi letos smo se intenzivno pripravljali in se domov vrnili s kar 16 zlatimi in petimi srebrnimi priznanji, kar je eden največjih uspehov naše glasbene šole do zdaj,« pa je strnil uspeh še en znani glasbeni mentor Klemen Rošer s Koroškega, ki se je dogodka v Begunjah udeležil tudi z najštevilnejšo ekipo učencev in učenk doslej. Kar 21 jih je bilo, med njimi tudi Gašper Štajnar, ki si je z diatonično harmoniko poleg zlatega priznanja priigral še skupno tretje mesto.

Tako polna je bila dvorana v gostilni Avsenik minuli vikend, ko je potekalo 17. mednarodno tekmovanje za nagrado avsenik. FOTO: Arhiv Avsenik

Najmlajši Nizozemec

»Tekmovanje, ki nosi ime Avsenik, je izjemna priložnost, da pokažete svoje glasbene spretnosti, izrazite svojo umetniško domišljijo in delite ljubezen do harmonike s širšim občinstvom. Kot udeleženci ste del posebnega glasbenega dogodka, ki časti dediščino legendarnih bratov Avsenik.

Vsak se je predstavil z dvema skladbama, ena je bila Avsenikova, druga po lastni izbiri.

Tekmovanje pa ni le priložnost za dokazovanje talenta, ampak tudi za izmenjavo izkušenj in povezovanje z drugimi glasbeniki, ki delijo podobno strast,« je udeležence nagovorila Urša Mlakar, ki je povezovala program vse tri dni. Letos je bilo še posebno pestro, saj so prišli v Begunje harmonikarji iz šestih držav. Največ jih je bilo seveda iz Slovenije, prišli pa so tudi iz sosednje Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške in celo Nizozemske. In prav iz Nizozemske je bil letošnji najmlajši udeleženec, star komaj sedem let. To je bil Thijs Huver, ki je tudi Rošerjev učenec in si je prav tako priigral zlato priznanje.

Tjaša Lesjak je, tako kot vsi, zaigrala ob Robertu Marzelu in Luku Polenšku. FOTO: Arhiv Avsenik

Tričlanska žirija

Vseh 140 harmonikarjev, od tega jih je 30 igralo na klavirsko, kar 110 pa na diatonično, sta spremljala Robert Marzel z baritonom in kontrabasom ter Luka Polenšek s kitaro, poslušala in ocenjevala pa jih je tričlanska žirija. Tej je predsedoval Slavko Avsenik ml., ob njem pa sta bila še Lorenz Pichler in Jože Burnik.

Vsak tekmovalec se je predstavil s po dvema skladbama, ena je bila obvezna Avsenikova, druga pa po lastni izbiri. Absolutna zmagovalka letošnjega 17. tekmovanja za nagrado avsenik je postala Tjaša Lesjak, učenka Nejca Pačnika, posebno nagrado Založbe Avsenik pa si je z najboljšo izvedbo obvezne skladbe po mnenju žirije priigral Janez Cerkovnik. Sicer pa so si prva tri mesta na diatonični harmoniki priigrali že omenjena Tjaša Lesjak, druga z najvišjim številom točk je bila Mia Ovčjak, tretji pa Gašper Štajnar. Na klavirski harmoniki si je prvo mesto priigral tudi Janez Cerkovnik, drugo Jan Štros, tretje pa Miha Mozetič, vsi pa so učenci mentorja Tomaža Cilenška.