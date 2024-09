V preiskavi več kot milijon vstopnic za serijo nastopov skupine Oasis

Britanski Urad za konkurenco in trge (CMA) je sprožil uradno preiskavo o prodaji več kot milijon vstopnic za koncerte slovite britpop skupine Oasis, ki se bo prihodnje leto ponovno zbrala in izvedla serijo nastopov v Veliki Britaniji in na Irskem. Varuha konkurence še posebej zanima, kako deluje Ticketmasterjev sistem »dinamičnih cen«, ki omogoča, da se cene vstopnic hitro spreminjajo glede na tržne razmere; tovrstna praksa je v ZDA precej bolj pogosta kot v Združenem kraljestvu.

Številni oboževalci skupine Oasis, ki so ure in ure čakali v virtualni vrsti na Ticketmasterjevem spletnem portalu, so se namreč pritoževali, da so zaradi tako imenovanega dinamičnega oblikovanja cen na koncu plačali več kot dvojno vrednost vstopnice, pri čemer so se navadne vstopnice za stojišča uradno prodajale tudi po 355 funtov oziroma 420 evrov, kar je precejšen skok od prvotne cene 148 funtov (175 evrov). Kritiki Ticketmasterja pravijo, da je uporaba dinamičnih cen za tovrstne koncerte zavajajoča in neprimerna, saj je bilo že vnaprej znano, da bo povpraševanje po vstopnicah zelo veliko.

Ticketmasterjeve »dinamične cene« so v ZDA bolj običajne kot v Britaniji in Evropi. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Je Ticketmaster kršil zakon?

Varuh konkurence bo natančno proučil, ali je Ticketmaster, največji prodajalec vstopnic v Združenem kraljestvu, morda sodeloval v nepoštenih poslovnih praksah in ali je kršil zakonodajo o varstvu potrošnikov. Preiskava bo preverila, ali je bilo potrošnikom jasno in pravočasno povedano, da so lahko vstopnice predmet dinamičnega oblikovanja cen, in ali so bili pod pritiskom, da vstopnice kupijo v omejenem časovnem obdobju, in to po višji ceni, kot so sprva mislili.

Liam (vokal) in Noel (kitara) na festivalu v Benicasimu leta 2005 FOTO: Jose Jordan/AFP

»Pomembno je, da so oboževalci pošteno obravnavani, ko kupujejo vstopnice, zato smo sprožili preiskavo,« je dejala Sarah Cardell, izvršna direktorica CMA. »Jasno je, da se veliko ljudi pritožuje nad slabo izkušnjo, ko jih je presenetila cena vstopnic v spletni blagajni.« Britanski varuh konkurence bo prisluhnil oboževalcem, ki so naleteli na težave, in zahteval dokumentacijo od Ticketmasterja, po potrebi pa tudi od menedžmenta skupine in organizatorjev koncertov, pri čemer ima na voljo pravne vzvode, da pridobi dokazno gradivo, če naleti na sum kršitve zakona.

420 EVROV so stale, prvotna cena je bila 175 evrov.

Polemika je na Irskem že spodbudila nekatere zakonodajalce, da so se v parlamentu zavzeli za prepoved dinamičnega oblikovanja cen pri prodaji vstopnic.

Ticketmaster si pere roke

Agencija Ticketmaster, ki je del družbe Live Nation Entertainment, ki se ukvarja s promocijo in prodajo vstopnic za glasbene in druge zabavne dogodke po vsem svetu, poleg tega pa nadzoruje na stotine koncertnih dvoran in stadionov ter upravlja tudi kariere številnih glasbenikov in skupin, je sporočila, da ne določa cen koncertov in na svoji spletni strani navedla, da je to odvisno od organizatorja dogodka, ki je »določil ceno vstopnic glede na njihovo tržno vrednost«.

Ameriško ministrstvo za pravosodje je spomladi vložilo obsežno protimonopolno tožbo proti podjetju za prodajo vstopnic na internetu Ticketmaster in njegovemu starševskemu podjetju Live Nation Entertainment. FOTO: Kent Nishimura/Getty Images/AFP

Voditelja skupine Oasis, brata Noel in Liam Gallagher, sta v nedavni izjavi za javnost pojasnila, da nista vedela, da bo pri prodaji vstopnic uporabljeno »dinamično določanje cen«, pri čemer sta priznala, da način prodaje vstopnic ni izpolnil njunih pričakovanj. »Pojasniti je treba, da skupina Oasis odločitve o izdajanju vstopnic in cenah v celoti prepušča svojim promotorjem in menedžementu ter da se v nobenem trenutku ni zavedala, da bodo uporabljene dinamične cene,« sta priobčila brata Gallagher.

»Dinamična« brata

Skupina Oasis, ustanovljena leta 1991 v Manchestru, je bila ena najpomembnejših skupin glasbenega gibanja, ki se ga je sredi devetdesetih letih prejšnjega stoletja prijelo ime britpop. Ustvarila je uspešnice, kot so Wonderwall, Champagne Supernova in Don't Look Back in Anger, njen rockerski zvok pa je temeljil na spevnih refrenih in pogosto eksplozivni kemiji med kitaristom in tekstopiscem Noelom ter njegovim bratom in pevcem Liamom. Oasis so se razšli leta 2009, ko je Noel zapustil skupino po prepiru z Liamom v zaodrju na glasbenem festivalu pri Parizu.

Brata Gallagher, ki sta zdaj stara 57 in 51 let, odtlej nista več nastopala skupaj, oba pa na samostojnih koncertih redno izvajata pesmi skupine Oasis. Znana sta bila tudi po tem, da sta se v tisku nenehno kritizirala in žalila, tako da je bila napoved ponovne združitve skupine za omejeno serijo koncertov resnično presenečenje.