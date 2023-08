V kino prihaja Gran Turismo, o gamerju, ki je postal poklicni dirkač

Od 21. avgusta si bomo v kinu lahko ogledali akcijsko športno dramo, ki na velika platna prinaša resnično zgodbo Janna Mardenborougha, gamerja in oboževalca serije Gran Turismo, ki je leta 2011 na tekmovanju GT Academy premagal 90.000 tekmecev in tako pri komaj 20 letih vstopil v svet poklicnih dirkačev. Njegova neverjetna življenjska zgodba pripoveduje o nepričakovani priložnosti, trdem delu in uresničitvi mladostniških sanj.

Napovednik filma prikazuje Jannovo težko pot do uspeha in slave, ob tem pa že navdušuje z napetimi in spektakularnimi prizori dirk. Jann Mardenborough (Archie Madekwe) je najstnik, ki kljub nasprotovanju staršev preživlja cele dneve z igranjem Gran Turisma. Toda ob uradnem povabilu na tekmovanje GT Academy dobi priložnost, da s svojimi igralnimi izkušnjami osvoji glavno nagrado – vstop v svet poklicnega dirkanja.

Ker je bil film deležen omejenega predvajanja pred uradno distribucijo v kinematografih, so že na voljo prve ocene. Gran Turismo je na priljubljenem spletnem portalu Rotten Tomatoes prejel kar 98 % pozitivnih odzivov občinstva! Gledalci zlasti hvalijo dirkaške prizore, saj so imeli zaradi pristnega načina snemanja priložnost vsaj za nekaj trenutkov občutiti napetost, pritisk in vznemirjenje poklicnega dirkanja, navdušila pa sta jih tudi igra Davida Harbourja v vlogi Jacka Salterja in čustveno nabiti odnos, ki ga ima kot mentor z Archiejem Madekwejem v vlogi novopečenega voznika Janna, ki se skuša uveljaviti v tekmovalnem svetu profesionalnih dirk.

Poseben dodatek k filmu je resnični Jann Mardenborough, ki je pri snemanju sodeloval kot uradni voznik kaskader, zato lahko pričakujemo pristno napete, ostre in spektakularne vožnje, a tudi iskreno, naravno in človeško zgodbo. Pohitite v kinodvorane od 21. avgusta in si oglejte, kako je najstnik uresničil svoje življenjske sanje!

