V Budimpešti osmi Dnevi slovenskega filma

Budimpeški kino Toldi bo od danes do sobote gostil 8. Dneve slovenskega filma in bo madžarskemu občinstvu predvajal tri novejše slovenske filme. Dogodek bo odprl celovečerec Sonje Prosenc Odrešitev za začetnike, na sporedu pa bosta še film Janeza Burgerja Opazovanje in celovečerni dokumentarni film režiserke Petre Seliškar Telo.

Slovenski kandidat za oskarja za najboljši mednarodni celovečerec Odrešitev za začetnike je svetovno premiero doživel junija na ameriškem festivalu Tribeca v New Yorku, evropsko premiero pa na avgustovskem festivalu v Sarajevu, kjer je bil hkrati otvoritveni film tekmovalnega programa. V Sarajevu je prejel nagrado cicae, nagrado združenja 3000 art kinematografov z vsega sveta, zatem pa je režiserka Sonja Prosenc prejela še častno nagrado Živka Nikolića na filmskem festivalu Herceg Novi.

Prizor iz filma Opazovanje FOTO: Marko Brdar

V glavnih vlogah filma na temo disfunkcionalnih družinskih odnosov nastopajo Katarina Stegnar, Marko Mandić, Mila Bezjak in francoski igralec Aliocha Schneider. Film je slovensko-italijansko-norveško-hrvaško-srbska koprodukcija. Producent je produkcijska hiša Zavod Monoo.

Vsi filmi so nastali

V petek bo na ogled Opazovanje Janeza Burgerja. Režiser je scenarij za celovečerec napisal s srbskim režiserjem in scenaristom Srdjanom Koljevićem (1966–2023). Navdihnil ga je pretresljiv resnični dogodek, ki se je zgodil v Sloveniji pred približno sedmimi leti, ko sta mlada moška do smrti pretepla vrstnika ter prizor snemala z mobilnim telefonom in ga predvajala v živo na facebooku. Film je lani na Festivalu slovenskega filma Portorož prejel vesne za najboljšo glavno žensko vlogo (Diana Kolenc), scenografijo in zvok. Trenutno je še na ogled v slovenskih kinematografih.

Film Opazovanje je zgodba o dveh mladih, ki pretepeta fanta in dejanje snemata.

Dneve slovenskega filma bo v soboto sklenil celovečerni dokumentarni film režiserke Petre Seliškar Telo, ki raziskuje življenje in zapleteni notranji svet ženske, ki je dvajset let preživela na robu med življenjem in smrtjo.

Projekt, ki je nastajal kot večinsko slovenska in manjšinsko hrvaško-severnomakedonska koprodukcija, so poleg avtorice, scenaristke, režiserke in producentke Seliškarjeve soustvarili še koproducenti Sara Ferro, Tamara Babun in Victor Ede, pridruženi producent, direktor fotografije Brand Ferro, skladatelj Vladimir Rakić, ki je poleg Vere Galešev poskrbel tudi za obdelavo zvoka, ter montažerja Sashko Potter Micevski in Sandra Bastašić. Producent je produkcijska hiša Petra Pan film.

Vsi filmi so nastali s finančno podporo SFC in bodo imeli podnapise v madžarščini, otvoritveni tudi v angleščini.