Uroš Perić zablestel z mednarodno zasedbo (FOTO)

Križanke so minuli konec tedna zažarele v ritmih jazza, soula in bluesa, ko je slovenski glasbeni virtuoz Uroš Perić zaznamoval 20-letnico profesionalne glasbene kariere. Pod dirigentsko palico Lojzeta Krajnčana in podpori Big Banda RTV Slovenija je Perić občinstvo popeljal na nepozabno glasbeno popotovanje, ki bo še dolgo ostalo v spominu vseh prisotnih.

Vrhunski glasbeni dogodek so zaznamovali tudi trije izjemni gostje, ki so s svojimi nastopi dodatno obogatili večer. Kot prvi se je Urošu na odru pridružil najmlajši gost večera Connor Selby, mladi britanski blues kitarist in pevec, ki se hitro uveljavlja na svetovni glasbeni sceni, ter tako dodal moderen pridih z mešanico klasičnega bluesa in sodobnih elementov.

20 let ustvarjanja

Kot drugi je na oder stopil vrhunski saksofonist Brad Leali, ki je s svojim izjemnim tehničnim znanjem in karizmatično odrsko prezenco poskrbel za energične in vznemirljive trenutke, za piko na i pa je poskrbela Cynthia Scott, priznana ameriška jazz pevka in dolgoletna sodelavka legendarnega Raya Charlesa, ki je z globino, čustvenostjo ter interpretacijo navdušila slehernega obiskovalca.

V 20 letih ustvarjanja je Perić sodeloval s številnimi svetovno priznanimi glasbeniki, a njegovo srce ostaja zvesto tistim, ki so mu sledili že od samega začetka. Vsekakor ni bilo presenečenje, da so na oder stopili tudi nepogrešljivi The Bluenote Quartet, ki Uroša spremljajo na vsakem koncertu. Njihova prisotnost je dala večeru dodatno globino in simboliko – kot prispodoba dolgoletnega prijateljstva in umetniškega sodelovanja.

The Bluenote Quartet in Perićeve spremljevalne pevke The Pearlettes