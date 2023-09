Umrl tik pred 44. rojstnim dnem

V nedeljo bi ameriški igralec Billy Miller, ki mu je serija Mladi in nemirni prinesla tri emmyje, moral praznovati 44. rojstni dan. A namesto slavja je njegov menedžer sporočil tragično vest, da je le dva dneva prej Billyjevo življenje nenadoma ugasnilo. Vzroka igralčeve prezgodnje smrti ni omenil, je pa razkril, da je igralec bolehal za manično depresijo.

Na teksaški univerzi je diplomiral iz komunikologije, a se je usmeril v zabavno industrijo in na žalost svojih staršev odšel po srečo v Los Angeles. »Moji starši niso šli na faks in so le težko pogoltnili, da sem z diplomo v žepu šel raje k filmu. Moj oče je tedaj doživel mini srčni napad,« je priznal igralec, a dodal, da sta mama in oče mnenje sčasoma spremenila. Sploh ko sta opazovala sinov uspeh, katerega krona so bili trije emmyji. »Moj oče je postal teksaški orjak, ki je redno gledal limonade dnevne televizije.«

Dolgih šest let je bil mladi in nemirni Billy Abbott.

Billyjevi prvi koraki v filmskem svetu segajo v poštni oddelek produkcijske družbe, a se je na prigovarjanje prijatelja nato sklenil preizkusiti tudi kot igralec. Po začetnih televizijskih oglasih mu je prvi preboj prinesla nanizanka Vsi moji otroci, nato pa je zaslovel vlogo v žajfnici Mladi in nemirni. Z vlogo Billyja Abbotta je dihal dolgih šest let, odigral ga je v kar 700 epizodah, leta 2004 pa je od Mladih in nemirnih presedlal naravnost na zdravniško serijo Splošna bolnišnica.

Slavo sta mu prinesli dve izmed največjih in najbolj priljubljenih ameriških žajfnic, pozneje smo ga gledali tudi v serijah Nepremagljivi dvojec, Ray Donovan, Truth Be Told, Preiskovalci na delu: NCIS, The Rookie in v filmu Ostrostrelec. Zasebno pa je trpel. »Več let se je hrabro boril z bipolarno motnjo. Storil je vse v svoji moči, da bi bolezen spravil pod nadzor. Rad je imel svojo družino, prijatelje in oboževalce, a na koncu je bolezen zmagala in se je vdal. Govorice, da je pri njegovi smrti igralo vlogo še kaj drugega, so vse neresnične. Želim si, da ne bi bilo tako, a žal je,« je sinov samomor potrdila njegova zlomljena mama Patricia.