Umrl je znani filmski igralec, bil je negativec v Karate Kidu

V starosti 63 let je umrl Chad McQueen, ki se ga verjetno še najbolj spomnimo po vlogi enega od glavnih negativcev v prvih dveh filmih iz serije Karate Kid. Edini sin in do nedavnega še zadnji živi otrok legendarnega ameriškega igralca Steva McQueena je umrl prejšnji teden na svojem ranču v Palm Desertu zaradi odpovedi organov, je za revijo Hollywood Reporter povedal njegov dolgoletni prijatelj Arthur Barens. Chad se je leta 2020 poškodoval pri padcu in si ni nikoli povsem opomogel, je povedal Barens.

63 LET JE dočakal Chadwick Steven McQueen.

V izjavi na instagramu sta njegova otroka Chase in Madison zapisala: »Njegova izjemna pot ljubečega očeta in neomajna predanost naši mami sta resnično ponazarjala življenje, polno ljubezni in predanosti. Njegova strast do dirkanja ni le poudarila njegovega izjemnega talenta, ampak je bila tudi način za počastitev očetove zapuščine, kar je dokaz vrednot, ki so mu bile vcepljene. Svojo strast, znanje in predanost je prenesel na nas, mi pa bomo nadaljevali ne le njegovo, ampak tudi dedkovo dediščino.«

Navdušen nad avtomobili, motocikli in dirkami

Chadwick Steven McQueen se je rodil 28. decembra 1960 v Los Angelesu igralcema Stevu McQueenu in Neile Adams. Že od mladih nog se je tako kot slavni oče navduševal nad avtomobili, motocikli in dirkami. Pri devetih letih je začel tekmovati v motokrosu in čez tri leta zmagal v svojem razredu na tekmovanju World Mini Grand Prix. Že vmes se je preizkusil tudi na avtomobilskih dirkah: pri 10 letih je zmagal na svoji prvi dirki Mini Le Mans, ki je potekala na stezi za otroke, postavljeni med snemanjem očetovega filma Le Mans leta 1971. Oče ga je s svojim dirkalnim porschejem 917 v času snemanja pogosto popeljal po pravi stezi, pri čemer mu je Chad sedel v naročju.

Chad McQueen na dirkaški prireditvi Motorclassica leta 2016 v Melbournu FOTO: In Pit Lane/Wikimedia Commons CC BY 3.0

Chad McQueen je filmsko kariero začel v športnih filmih. Širšemu občinstvu se je vtisnil v spomin kot karateist Dutch v prvih dveh filmih iz serije Karate Kid, kjer je s kolegi iz karatejske šole Cobra Kai nadlegoval mladega Daniela (ki ga je igral Ralph Macchio). Njegovo nadaljnje igralsko udejstvovanje je vključevalo glavne vloge v akcijskih filmih, ki so šli naravnost na video, kot so Martial Law, Death Ring in Red Line.

Po očetu Stevu McQueenu (na sliki z mustangom iz filma Bullit) je podedoval ljubezen do hitrih avtomobilov. FOTO: huty22647/Getty Images

Delal je tudi kot producent, pri čemer je za dokumentarec Filming at Speed ​​prejel nagrado telly. Po igralski upokojitvi (posnel je okoli 20 filmov) je nastopil v različnih televizijskih oddajah, povezanih z motošportom, vključno s Hot Rod TV in Celebrity Rides. V aktualnem televizijskem nadaljevanju oziroma odvrtku Karate Kida, imenovanem Cobra Kai, se osebno ni pojavil, so pa ga omenili in pokazali v starih posnetkih.

Vsestranski dirkač

Njegova profesionalna dirkaška kariera se je začela v okviru zveze Sports Car Club of America (SCCA). Chad McQueen je tekmoval v več vrstah dirk, od motokrosa do slovitega relija Baja 1000. Skupaj z belgijsko dirkaško legendo Jackyjem Ickxom in njegovo hčerko Vanino je vozil trojico porschejev 959, ki jih je ekipa Porsche Motorsports obnovila za festival hitrosti v Goodwoodu leta 2004. Istega leta se je kvalificiral za serijo SCCA Runoffs in zmagal na več dirkah. Tekmoval je za ekipo Westernesse Racing in končal na četrtem mestu.

Z legendarnim očetom, ki je umrl leta 1980. FOTO: stevemcqueen/instagram

Januarja 2006 se je resno poškodoval (zlom leve noge, dva zloma vretenc in več zlomov reber) v nesreči na dirkališču Daytona International Speedway, medtem ko je treniral za dirko 24 ur Daytone. V Daytono se je vrnil leta 2007, da bi se zahvalil zdravnikom in delavcem na stezi, ki so mu ​​rešili življenje. McQueen je pozneje izjavil, da je njegovih vozniških dni konec in da želi postati lastnik ekipe.

Novembra 2007 je v Daytoni v okviru prireditve Porsche Rennsport Reunion III sedel za volan dirkalnika brumos 1975 ecurie escargot RSR. Januarja 2010 je ustanovil avtomobilsko podjetje McQueen Racing, ki sodeluje z vodilnimi imeni v industriji po meri izdelanih motociklov in avtomobilov pri razvoju visoko zmogljivih avtomobilov, motornih koles in dirkaške opreme.

Chad McQueen je v 80. letih prejšnjega stoletja hodil z Jill Henderson White Pasceri, profesionalno jahačico in trenerko konj ter hčerko jazzovskega pozavnista Jimmyja Hendersona. Med letoma 1987 in 1990 je bil poročen s Stacio Toten, s katero imata sina Stevena R. McQueena (1988), ki je igral v televizijskih serijah Vampirski dnevniki, Gasilci v Chicagu in Chicaška policija. Leta 1993 se je poročil z Jeanie Galbraith, s katero sta imela sina Chasa (1995) in hčer Madison (1996). Njegova sestra Terry, lastnica filmske produkcijske hiše Malibu, je umrla leta 1998, v starosti 38 let, zaradi respiratornih zapletov po presaditvi jeter.