Ukrajina dobila prvega oskarja v zgodovini (VIDEO)

20 dni v Mariupolju in Zadnja delavnica sta prejela oskarja za najboljša dokumentarna filma. Film 20 dni v Mariupolu Mstislava Černova o prvih treh tednih ruske agresije in življenju v mestu Mariupol je bil nagrajen z oskarjem v kategoriji najboljšega celovečernega dokumentarca in je prvi oskar v ukrajinski zgodovini.

»Verjetno bom prvi režiser na tem odru, ki bo rekel: Želim si, da ne bi nikoli posnel tega filma,« je dejal Černov. »Želim si, da bi lahko to zamenjal za to, da Rusija nikoli ne bi napadla Ukrajine, nikoli ne bi okupirala naših mest ... vendar ne morem spremeniti zgodovine,« je dodal.

V tej kategoriji so bili nominirani tudi dokumentarni filmi Vino Bobi: Ljudski predsednik, Neskončni spomin, Les filles d'Olfa in Ubiti tigra.

Zadnja popravilo

Oskarja za kratki dokumentarni film je prejel tudi film Zadnja delavnica Bena Proudfoota o delavnici, v kateri brezplačno popravljajo instrumente za učence. Drugi nominiranci so bili The ABCs of Book Banning, The Barber of Little Rock, Island in Between in Nǎi Nai & Wài Pó.

Čudovita zgodba Henryja Sugarja je najboljši kratki igrani film, nominirani pa so bili še Nepremagljivi, Rdeči, beli in modri, Ridder Lykke in The After, poroča index.hr.

