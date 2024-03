Novi Siddhartin album je uradno predstavljen, na naslednjega pa ne bo treba toliko čakati

Slovenske rock ikone in varovanci slovenske založbe Nika Records so izdali svoj deseti album X. V digitalnem formatu se je X pojavil na medmrežju že konec februarja, kar šteje tudi za uradni datum izida, medtem ko so fizični nosilci uradno na voljo od 8. marca, ko so člani skupine Siddharta organizirali uradno predstavitev.

Fante sta ob izidu albuma podprla Andrej Šifrer in Omar Naber. FOTO: mediaspeed.net

Glasbenik Janez Bončina - Benč in Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerije mesta Ljubljane FOTO: mediaspeed.net

Radi imajo kontraste

Skupina je s prihajajočega novega albuma predstavila dva singla, in sicer Prepovedana in 1minuta. Singel Prepovedana je bil dopolnjen s koncertno verzijo in videom z nastopa skupine v razprodani Areni Stožice. Album X je bil posnet v studiu Lotus. Produciral ga je Dejan Radičevič, miks pa je opravil Adam Greenspan. Z desetimi novimi skladbami je izšel šest let po prejšnjem albumu Nomadi in le nekaj mesecev za tem, ko so razprodali dvorano Stožice.

»Vedno smo imeli radi kontraste, zato so na albumu tako nežne kot udarne pesmi, kot so dinamična tudi naša življenja. Kar se nam zdi logična preslikava v glasbo, saj bi se ob delanju zgolj balad zdolgočasili, če bi samo nažigali, pa bi se utrudili, tako da imamo radi pestrost in tako bo tudi ostalo,« je o novi plošči povedal frontman Tomi Meglič in oboževalcem zagotovil, da ne bodo več imeli šestletnega premora, saj so pri ustvarjanju zelo uživali in imajo že nov material.

Neustavljivo Siddharto še vedno zastopajo Primož Benko, Boštjan Meglič, Jani Hace in Tomi Meglič. FOTO: mediaspeed.net

V novem videospotu 1minuta ima poleg Tomija pomembno vlogo njegovo dekle Cassie Kagen. Na fotografiji z režiserko Urško Žnidaršič in glasbenikom Kristjanom Crnico. FOTO: mediaspeed.net

Prepovedano turnejo so začeli 9. marca v Kopru, osmerico koncertov pa bodo zaključili 18. maja v Velenju. Večina je že razprodanih. »Zagotovo nam je pred to turnejo malce lažje, ker so Stožice že za nami, zato naj nas pridejo pogledat tisti, ki so jih zamudili, saj bomo znova napadli z vsemi topovi,« je še napovedal kitarist Primož Benko.