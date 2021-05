Toma Cruisa tokrat razbesneli vsiljivci

Policija na delu

Pri sceni na strehi vlaka se zapleta. FOTO: Press Release

Upokojenca besnita

Šestkrat je vse teklo kot po maslu. A pri snemanju sedmega dela iz akcijske franšize Misija nemogoče se filmski ustvarjalci zaletavajo v ovire, kot bi višja sila želela pokazati, da je tokratna misija tudi v resnici nemogoča. Ne le da je pandemija februarja lani zaustavila snemanje za več mesecev, tudi ko so kamere naposled lahko stekle, jim v resnici noče in noče gladko steči. Med večjimi nezgodami je bila spodletela kaskaderska akcija poleti lani, ki je sceno, menda eno najdražjih v zgodovini snemanja na britanskih tleh, nenačrtovana eksplozija spremenila v kaos in pogorišče. V izteku lanskega leta je kar pet članov ekipe dalo odpoved, saj niso več mogli prenašati izpadov jeze, ki je bil prepričan, da njegovi sodelavci ne jemljejo varnostnih ukrepov zaradi koronavirusa dovolj resno. Na zadnjo iz vrste težav, ki jih pestijo, pa so naleteli ob ustvarjanju velike in dodelane scene v kamnolomu v angleški vasici Stoney Middleton, ki je pod okriljem noči primamila adrenalinskih vragolij željne, zaradi katerih želiCruise najeti še dodatno varovanje. »Ne le da je to z vidika varnosti prava nočna mora, tudi novih zamud si ne želijo in ne morejo privoščiti,« je o nočnih prihodih vsiljivcev dejal vir in dodal, da naj bi bil Cruise zaradi novih zapletov od besa ves penast.Vlak, ki pridrvi do roba prepada in zgrmi v brezno. Menda zabeljeno z nekaj (nadzorovanimi) eksplozijami. Na strehi vlaka pa se bo Cruise – kot je njegovemu liku, tajnemu agentu Ethanu Huntu že v navadi – boril na življenje in smrt. To je na urniku za konec tega tedna, zato so v kamnolomu postavili železniške tire, ki tečejo do roba, nekaj metrov tudi čez, potem pa se nenadoma končajo. Tam je le še globoka luknja. To je najnovejše snemalno prizorišče, kamor sta se prejšnji teden prikradla adrenalinska navdušenca in iztek tirov izrabila kot odskočno ploščad za base jumping, ki velja za enega najnevarnejših športov. Zapodila sta se proti robu, skočila v praznino in v odločilnem trenutku, ki odloča o preživetju, odprla padali. Njuno prepovedano akcijo so opazili varnostniki, na pomoč jim je priskočila lokalna policija, a za motilcema posesti se je že izgubila vsaka sled.Če bi bila adrenalinska skakalca s padalom edina, ki bi zmotila snemalno prizorišče, bi filmarji zamižali na eno oko. A jima sledijo še drugi in skrivaj plezajo po nevarni konstrukciji. »Prizorišče je veliko in na prostem, zato ga je nemogoče neprodušno zapreti, da se nihče ne bi mogel priplaziti sem. Vsiljivci skrivaj prihajajo, plezajo na opremo, pripravljeno za snemanje. Z varnostnega vidika je to nočna mora. Že prejšnji teden je morala priti policija. Nekaj dni pozneje so varnostniki prepodili nove vsiljivce. Nekateri poskušajo splezati gor le zato, da bi se fotografirali, ob čemer se ne zavedajo, kako nevarno je. Cruise meni, da mu zaradi incidentov ne preostane drugega, kot da močno poostri varovanje.«Scena z vlakom je filmarjem povzročala sive lase že prejšnji mesec, ko so se zaradi kaljenja spokoja začeli pritoževati domačini. Tedaj so snemali pretep Cruisa in filmskega zlikovca, ki ga igra, kar je zmotilo predvsem upokojena zakoncain, stara blizu 80 let, ki ju hollywoodska produkcija v bližini njunega doma nikakor ni navdušila. »Tu je običajno spokojno in prijetno, a s prihodom Toma Cruisa in njegove ekipe je vse drugače,« je dejala Elizabeth in dodala, da ji je za zvezdnika in njegov film malo mar. »Njegovo ime mi nič ne pomeni, z možem sva bila nazadnje v kinu pred 46 leti.« In čeprav, tako jo je dopolnil mož, bi jima filmska družba verjetno izplačala znatno denarno nadomestilo, ker jima bodo zmotili umirjen vsakdanjik, bi lahko bili uvidevnejši. Sploh glede na vso tehnologijo, ki je danes filmski umetnosti na voljo. »To sceno bi lahko posneli precej bolj ekonomično in z manj motnjami za nas, če bi uporabili računalnike.«