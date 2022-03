To je mlad fant iz Savinjske doline, ki bo nadaljeval Brendijevo poslanstvo

Raay, menedžer in producent najuspešnejših glasbenikov pri nas, znova in znova ustvarja nova imena in nove glasbene talente. V pretekli sezoni šova Slovenija ima talent se je med tistimi, ki so izstopali, pojavil mlad fant iz Savinjske doline, nasmejan do ušes, z misijo, da nadaljuje poslanstvo zabavne glasbe.

Širši slovenski javnosti se je predstavil v oddaji Slovenija ima talent. FOTO: MEDIASPEED

Za Tila Čeha smo tako prvič slišali prav lani, a očitno je omenjena oddaja prava kalilnica bodočih zvezd. Kako pomembno je, da te lahko slišijo prava ušesa, je bilo jasno takoj, ko je slovenski producent in menedžer, ki je odgovoren za uspeh nekaterih najuspešnejših glasbenikov pri nas, objavil novico, da je Til postal del njegove ekipe. Le par mesecev po koncu najbolj gledanega šova pri nas je tako vstopil na velika vrata v duetu s trenutno najbolj vročim zabavnim ansamblom pri nas – Polkaholiki.

Skupaj so namreč izdali videospot na novo oblečene uspešnice Moja, ki so ga pred več leti prvič na teren ponesli Modrijani. »Glasbeno zabavljaštvo, ki ga je pred leti širil Brendi in kot ga zdaj nadaljuje njegov sin Dejan Vunjak, je nekaj, kar imamo Slovenci v koreninah. Ni pa veliko takih, sploh ne mlajših generacij, ki bi to zvrst izvajali in širili naprej. Mladi se radi odločajo za moderne, angleško zveneče zvrsti, ki se mnogim zdijo zelo kul. Ko sem ugotovil, da Til ljubi zabavno glasbo, zanjo živi in je v tem res avtentičen, mi je hitro postalo jasno, da je iz pravega testa, da poseže po zabavnih odrih in širi naprej šaljive, zabavne pesmi, to imamo Slovenci v koreninah,« nam je o svojem varovancu zaupal Raay. Kaj pa od sodelovanja z njim pričakuje mladi glasbenik?

Po duši sem zabavljač, rad imam fešte, veselice, pesmi za žur, vedno sem glavni in najglasnejši na zabavah, kjer zaigra harmonika.

»Še pred dobrim letom si niti v sanjah nisem predstavljal, da bom lahko nekoč prišel kakor koli blizu ekipi, s katero sodelujem zdaj. Prav zato, ker sem po duši zabavljač, rad imam fešte, veselice, pesmi za žur, vedno sem glavni in najglasnejši na zabavah, kjer zaigra harmonika. Da je bila prav ta lastnost tista, ki je prepričala, je dokaz, da je najbolj pomembno biti iskren ne glede na to, kakšen stil izvajaš. In na koncu se je spet izkazalo, da Slovenija ima talent odpira vrata in uresničuje sanje,« je hvaležen za priložnost.