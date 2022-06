Tjaša je svetovna prvakinja v frajtonarici (FOTO)

Minuli konec tedna je bil za vse ljubitelje diatonične harmonike velik praznik. Pri nas, natančneje v Podčetrtku, je namreč potekalo letošnje 12. svetovno prvenstvu v igranju diatonične harmonike, katerega organizacijo je avstrijska zveza harmonike – HVÖ, ki je nosilka licence, zaupala prav Sloveniji.

Pod budnim očesom Zveze diatonične harmonike Slovenije (ZDHS) in podjetja Diatonične harmonike Südklang, ki je bil generalni sponzor prireditve, smo bili priča izjemnemu dogodku in številni navzoči, ki so se od četrtka do nedelje mudili v Termah Olimia v Podčetrtku, so se lahko prepričali, kako igrajo najboljši harmonikarji. Naši in seveda iz številnih drugih držav.

Dekleti prepričali žirante

Pred devetčlansko mednarodno strokovno komisijo iz petih držav, slovenska predstavnika v njej sta bila Klemen Rošer in Toni Sotošek, se je predstavilo 25 harmonikarjev in harmonikaric v dveh starostnih kategorijah iz različnih držav. V obeh pa sta žirante, zanimivo, najbolj prepričali dekleti.

Klemen Rošer s svojo varovanko Danajo Grebenc

V kategoriji junior, v kateri so igrali zelo mladi harmonikarji, rojeni med letoma 2003 in 2009, je bila najboljša Klara Missebner iz sosednje Avstrije, v kategoriji senior, v kateri so igrali vsi, ki so se rodili med letoma 1990 in 2002, pa je zmago slavila lanska državna prvakinja, Velenjčanka Tjaša Lesjak, ki je pod mentorstvom dvakratnega svetovnega prvaka Nejca Pačnika pometla s konkurenco in osvojila naslov absolutne svetovne prvakinje za leto 2022.

»S tem so se mi izpolnile dolgoletne sanje, a za tem naslovom so leta trdega dela in vaj, seveda ob izdatni podpori mentorja. A zdaj je vse poplačano in se že oba pripravljava na nova tekmovanja,« je povedala Tjaša. »Zelo sem vesel in ponosen tako na Tjašo kot še tri moje učence, Jako Plevnika, ki je v kategoriji seniorjev osvojil odlično četrto mesto, Natalio Jakop in najmlajšo, komaj 11-letno Mio Ovčjak, ki se je sploh prvič udeležila svetovnega prvenstva in tekmovala tudi z do sedem let starejšimi tekmovalci. Dejansko smo zadnje štiri mesece vsi trdo delali, in trud se je poplačal,« je strnil misli mentor Pačnik.

Svetovni podprvak v kategoriji junior je postal Jakob Tojnko, varovanec Mateja Banovška, tretje mesto pa si je v tej kategoriji priigrala Korošica Tina Vrhovnik Kalajžič. V kategoriji odraslih si je od naših tretje mesto priigrala Danaja Grebenc, pred tremi leti mladinska svetovna prvakinja, ki pa je morala po pravilih organizatorja, čeprav šteje šele 16 let, igrati v kategoriji starejših od 19 let.

Plaketa za posebne zasluge

Karavana svetovnih prvenstev se čez dve leti seli v Avstrijo in gotovo bomo za mnoge harmonikarje, ki so letos zastopali Slovenijo, še slišali, saj prav naša dežela, tudi zaradi izjemnih mentorjev in tekmovalcev skupaj z ZDHS, postavlja smernice za nadaljnji razvoj tega čudovitega instrumenta, ki so ga iz Slovenije v svet ponesli pionirji narodno-zabavne glasbe z Lojzetom Slakom in Francem Miheličem na čelu.

Klemen Rošer je prejel častno plaketo za posebne zasluge na področju diatonične harmonike. FOTOGRAFIJE: Branka Timpran

Posebna čast pa je doletela Rošerja, mentorja Danaje Grebenc, ki je po treh letih predala naziv mladinske svetovne prvakinje. Avstrijska harmonikarska zveza mu je namreč podelila častno plaketo za posebne zasluge na področju diatonične harmonike. Diatonična harmonika in vse, kar je povezano z njo, namreč že marsikdaj presegata meje ljudskosti. In veliko je harmonikarjev, ki z njo stopajo iz okvirov, jo razvijajo in na njo igrajo tudi drugačno glasbo in takšen način igranja prenašajo naprej, na mlajše rodove, hkrati pa se trudijo ohraniti ljudskost, če že ne zaradi načina igranja, pa zato, da so bližje ljudem. In da jo radi vzamejo v roke in ji prisluhnejo tudi otroci, ki s tem skrbijo za prihodnost frajtonarice.

Na nemško govorečem območju je veliko ljudi, ki radi igrajo diatonično harmoniko in ta inštrument celo študirajo na akademijah, kar v Sloveniji kljub trudu in vsej zgodovini še vedno ni mogoče.

»Na nemško govorečem območju je veliko ljudi, ki radi igrajo diatonično harmoniko in ta inštrument celo študirajo na akademijah, kar v Sloveniji kljub trudu in vsej zgodovini še vedno ni mogoče,« je ob podelitvi visokega priznanja svojemu možu Klemnu Rošerju razkrila Nadja Rošer, tudi sama glasbenica, profesorica flavte na Glasbeni šoli Ravne.