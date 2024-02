Tjaša in Uroš Steklasa navdušila, jokala je cela dvorana

Koncert zakoncev Uroša in Tjaše Steklasa ni bil zgolj koncert, bil je posebno glasbeno in čustveno doživetje. Na odru so namreč rekorderja med slovenskimi zakonci na glasbeni sceni, kot jima radi pravijo oboževalci, spremljali še orkester, mladinski pevski zbor, spremljevalni vokali in glasbeni gostje.

Koncert se je začel s spuščeno zaveso in dramatično uverturo njunih skladb. Proti koncu uverture se je zavesa začela dvigovati, izstrelile so se iskrice in na oder sta stopila glasbenika, ki so ju poslušalci pozdravili z bučnim aplavzom. To je bil seveda šele začetek.

Poskrbela sta za pravo glasbeno in čustveno doživetje.

Po treh skladbah je bila na vrsti pesem z naslovom Odgovor že poznaš, takrat pa so dvorano razsvetlile lučke telefonov. Pozneje je sledila Pesem za mami, ki jo je Tjaša namenila svoji pokojni mami. Na odru se ji je na klavirju pridružil Gašper Konec in ob čustveni skladbi je jokala cela dvorana.

»V pesmi pojem, da je od nas šlo le njeno telo. In v to tudi verjamem, zato je danes na prvem balkonu edini prosti sedež v dvorani namenjen njej. Vem, da me gleda, in vem, kako zelo ponosna je name,« je s solzami v očeh povedala Tjaša, ki je po skladbi za nekaj časa zapustila oder.

Postavila sta rekord, saj sta Cankarjev dom razprodala v samo 36 urah.

Sledila je pesem Mir in spremljava Gašperja Konca na znamenitih orglah Cankarjevega doma.

Upala na lep sprejem

Tjaša se je preoblečena vrnila ob skladbi Pesem, ob kateri so se jima na odru pridružili tudi Kvatropirci. Njuno glasbeno pravljico pa so pomagali dokončati člani skupine Game Over, ki so z njima zapeli Ob tebi in Naj vedo. V nadaljevanju je sledilo še nekaj skladb, ki so del njunega drugega albuma, manjkala pa ni niti pesem z naslovom Ko zaspiš, ki je posvečena njuni hčerki Lori. Za konec sta sledili še pesem Eno srce in Boš znal naprej me ljubiti, zavesa se je spustila, dvorana Cankarjevega doma pa je ostala nabita s čustvi in nepozabno energijo.

»Upala sva na lep sprejem, toda takšnih stoječih ovacij nisva pričakovala, in s tem se je sklenil cel krog. Za to se živi. Za to se gara. Tega se ne da opisati z besedami in res sva iz srca hvaležna vsakemu posebej, ki naju na najini glasbeni poti podpira,« sta hvaležna Tjaša in Uroš.