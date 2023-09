Tinkara mu je bila usojena (VIDEO)

Dare Kaurič, ki ga poznamo kot gonilno silo skupine Kingston, a tudi kot samostojnega izvajalca, je junija predstavil svoj drugi solo album Muzika za ples, na katerem je kar 13 duetov z različnimi izvajalci, ki jih glasbenik zelo ceni. Na svoj rojstni dan, ki ga je praznoval pred kratkim, pa se je odločil s poslušalci deliti rojstnodnevno darilo, in sicer novi videospot za skladbo Z besedami in prsti, ki sta jo odpela skupaj s Tinkaro Kovač, duet pa seveda najdemo tudi na omenjenem albumu. Besedilo skladbe je bilo sicer že pred leti objavljeno v Daretovi istoimenski pesniški zbirki, do končnega rezultata, ki ga poslušamo, pa je doživelo kar precej sprememb. Originalna verzija je bila tako za Roka Lunačka kot za Tinkaro Kovač, ki sta soavtorja besedila, malce preveč neposredna, zato je končna malce omiljena. V videospotu vidimo tudi odličen plesni par, Patricijo Crnkovič in Sinišo Bukovca, posnela ga je ekipa Kiki Riki films.

Utrinek iz videospota. FOTO: BOŠTJAN TACOL

»Tinkaro poznam že skoraj od mladih nog ... No, malce pretiravam. Od njenih prvih nastopov na festivalu Melodije morja in sonca pa čisto zares. Na videz krhka, a obenem zelo močna oseba je, ki točno ve, kaj hoče, in zaradi tega jo nadvse cenim. Izredna vokalistka in flavtistka, po mojem se še sama ne zaveda, kako odlična je. Na snemanju sva se imela super, malce v šali sva mimogrede vlačila po zobeh še najinega skupnega producenta Iztoka Turka. Ne vem, kako je Tinkara sicer vajena snemati videospote, a smo ga posneli v zelo kratkem času, kar se mi ne zdi slabo. Za lokacijo snemanja smo izbrali opuščen rudniški objekt Kajzer in ob tej priložnosti se zahvaljujem Občini Idrija za dovoljenje za snemanje v njem,« je o sodelovanju s priznano primorsko pevko povedal Kaurič, prav tako prekaljeni glasbenik in avtor številnih uspešnic. Doda, da jima je bilo sodelovanje nekako namenjeno, če ne kar usojeno.

»Pred nekaj meseci, ko sem predstavljal svoj album Muzika za ples, sem na lokalnem radiu Primorski val, v njihovi radijski fonoteki, ki šteje na stotine, če ne tisoče cedejev, naključno izbral in prijel v roko ravno njenega. In ko sem se nedavno vrnil domov z nekega koncerta in prižgal televizijo, so predvajali prav Tinkarin koncert. In od tod ideja, da bi k sodelovanju povabil ravno njo,« še doda Kaurič.