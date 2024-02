Tiktok brez glasbe Joker Out. To je razlog, zakaj

Skupina Joker Out po nastopu na Evroviziji podira vse meje in osvaja tuje trge, fantje, ki so pri mladenkah po vsej Evropi neizmerno priljubljeni, pa na vseh kanalih nizajo visoke številke in ogromen doseg. Na družbenem omrežju instagram pa so svojim oboževalcem nedavno sporočili, da so na platformi tiktok odstranili njihovo glasbo.

Pogajanja o avtorskih nadomestilih med glasbeno založbo Universal Music Group in spletnim družbenim omrežjem za deljenje videoposnetkov niso bila uspešna, zato po novem tam ni več možno slišati glasbe mnogih izvajalcev, med katerimi so se znašli tudi slovenski glasbeniki, na seznamu pa so prav tako Taylor Swift, The Weeknd, skupina The Beatles in mnogi drugi. Utišani so bili tudi vsi videoposnetki, ki vsebujejo njihovo glasbo.