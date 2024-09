Taylor Swift kraljevala na podelitvi VMA, z eno legendarno pevko se je zdaj izenačila

Ameriška pop megazvezdnica Taylor Swift je na podelitvi MTV videoglasbenih nagrad (VMA) domov odnesla kar sedem kipcev, s čimer se je izenačila z Beyonce kot prejemnica največjega števila nagrad v 40-letni zgodovini VMA; obe imata zdaj že po 30 kipcev astronavta MTV.

Swiftova je prejela tudi glavno nagrado za video leta za črno-beli videoposnetek Fortnight, v katerem nastopa tudi ameriški raper in pevec Post Malone. Video prikazuje Swiftovo v psihiatrični bolnišnici, kar naj bi odražalo okolje, ki ga je videla v glavi, ko je pisala glasbo za album The Tortured Poets Department. To je bila že njena tretja nagrada za video leta zapored in skupno peta, kar je rekord za posameznega izvajalca.

Eminem je imel otvoritveni nastop. FOTO: Timothy A. Clary/AFP

Zahvala fantu in fanom

»Video se zdi zelo žalosten, ko si ga ogledaš, a v resnici je bilo snemanje silno zabavno,« je povedala Taylor, ko je sprejela kipec. Kakor je povedala, je po vsakem posnetem kadru slišala vzklike z drugega konca studia. »Ta oseba je bila moj fant Travis,« je rekla, pri čemer je seveda mislila zvezdnika ameriškega nogometa iz ekipe Kansas City Chiefs Travisa Kelcea. »Vse, česar se ta človek dotakne, se spremeni v srečo, zabavo in čarovnijo. Rada bi se mu zahvalila, da je vse to prinesel s seboj na snemanje.«

Zmagovalce so določili glasovi oboževalcev.

Swiftova se je zahvalila tudi zvestim oboževalcem, ker so glasovali zanjo, in jih mimogrede pozvala, naj oddajo svoj glas na prihajajočih predsedniških volitvah v ZDA. Pevka svojega kandidata oziroma kandidatke na prireditvi v Elmontu v ameriški zvezni državi New York ni omenila z imenom, je pa v torkovi objavi na instagramu podprla demokratko Kamalo Harris.

Kot je zapisala 34-letna zvezdnica, jo je k temu, da se je oglasila, spodbudilo odkritje, da je umetna inteligenca ustvarila lažne fotografije, na katerih podpira Trumpa. »To me je pripeljalo do zaključka, da moram biti kot volivka zelo transparentna glede svojih načrtov za te volitve,« je zapisala. Kot je dodala, je najpreprostejši način boja proti dezinformacijam resnica.

Sabrina Carpenter je za Espresso prejela nagrado za pesem leta. FOTO: Angela Weiss/AFP

Nagrade VMA so na glasbenem kanalu MTV začeli podeljevati leta 1984, dogodek pa je postregel s številnimi nepozabnimi trenutki, kot sta odrski poljub med Madonno in Britney Spears ali pa obleka iz surovega mesa, ki jo je Lady Gaga nosila na rdeči preprogi. Sredino podelitev VMA 2024 je vodila ameriška raperka Megan Thee Stallion, ki je odnesla dve nagradi, poskrbela pa je tudi za zabaven trenutek, ko je prekinila govor in prosila, naj odnesejo belega pitona, ki ga je hotela nositi v čast na ikonični nastop Britney Spears leta 2021.

Nagrado posvetila transvestitskim umetnikom

Ameriška pevka Chappell Roan je bila razglašena za najboljšo novo izvajalko. V kovinski obleki in pokrivalu je nagrado posvetila vsem transvestitskim umetnikom, ki jo navdihujejo, in svojim oboževalcem v gejevski skupnosti. Pevka južnokorejske skupine Blackpink Lisa je prejela nagrado za najboljši K-pop videospot za svojo solo uspešnico Rockstar. Južnoafriška umetnica Tyla je dobila nagrado afrobeats za video Water, brazilska pevka Anitta pa za najboljši latinski videospot Mil Veces.

Katy Perry s posebnima nagradama za dosežke in najbolj ikonični nastop FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Ameriški raper Eminem je otvoritveni nastop začel s pesmijo Houdini z albuma The Death of Slim Shady, nakar se mu je prek videopovezave pri uspešnici Somebody Save Me pridružil country pevec Jelly Roll. Ameriška zvezdnica Katy Perry, prejemnica nagrade Michael Jackson video vanguard, je zapela venček svojih uspešnic. Nagrado ji je izročil zaročenec, britanski igralec Orlando Bloom, ki se mu je zahvalila z dolgim ​​poljubom. »Hvala MTV, ker ste od prvega dne verjeli v mojo nenavadnost,« je še dejala Perryjeva.