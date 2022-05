Tako Nina Pušlar spomine pušča za seboj (VIDEO)

Skoraj natančno leto dni po izidu uspešnice Tople oči Nina Pušlar v svet pošilja novo pesem z zanimivim naslovom Nina Nina Nina.

»V odnosu smo pogosto pripravljeni veliko prestati. Včasih pa žal pride do točke, ko ne gre več naprej. Ko za nekoga vse skupaj postane pretežko in na ta račun izgubi lastno dušo, svoj lastni jaz. Takrat pride čas, ko se je treba postaviti na prvo mesto, saj drugače lahko trpi tudi zdravje. Za srečo v dvoje je potrebna najprej sreča posameznika. Moramo se imeti radi ter si biti eni in edini, kar vsak človek tudi je – edinstven. Nisem ena in edina samo jaz. Eden in edini si tudi ti,« o svojem novem izdelku pravi naša priljubljena pevka. V videospotu so želeli zajeti odnos, ki se je ohladil in postal samoumeven.

»Zgodba videospota govori o tem, da grem naprej in puščam spomine za seboj,« še pove Nina. Videospot so posneli v dveh dneh, in sicer v okolici njenega doma, v kamnolomu na Dolenjskem in v opuščeni livarni. V spotu ne manjka akcije, v njem je scena z ognjem, Nina se kar sama ostriže nad umivalnikom, ljubitelji avtomobilov bodo uživali v pogledu na klasičnega cadillaca, dame pa si bodo spot z veseljem večkrat in še posebno pozorno ogledale zaradi kadrov, v katerih nastopa model in igralec Anže Mežan.