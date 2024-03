Ta pesem bo predstavljala Srbijo na Evroviziji (VIDEO)

V finalu srbskega izbora za pesem Evrovizije je zmagala pesem Ramonda v izvedbi Teye Dore. Srbijo bo maja zastopala na v Malmöju. Drugo mesto je zasedla Breskvica, tretje pa Zorja.

Reakcije prihajajo

Pred samim finalom tekmovanja je bilo na stavnicah zelo napeto. Breskvica s skladbo Gnezdo orlovo je dolgo držala prvo mesto, nato pa padla na tretje mesto. Prvo mesto je takrat zasedla Teya Dora, ki je tudi med tujimi oboževalci Pesmi Evrovizije veljala za favoritinjo za zmago.

Po zmagi so se na omrežju X vrstili odzivi. Nekateri na koncu še vedno niso zadovoljni z zmagovalcem, mnogi pa ne skrivajo navdušenja.

Kdo je Teya Dora?

Teodora Pavlovska se je rodila leta 1992 v Boru v vzhodni Srbiji. Z glasbo se je začela ukvarjati že kot otrok, do zdaj pa je skladala in pisala pesmi za številne srbske zvezde. Pri 17 letih je odšla v ZDA na študij glasbe in leta kasneje delala v glasbeni produkcijski hiši v New Yorku. Teya Dora je tudi avtorica več pesmi, ki se pojavljajo v priljubljeni seriji Južni veter.

Marca lani je Teya Dora izdala pesem Džanum, ki je po spletu okoliščin postala ultimativni TikTok hit in svetovna uspešnica. Mnogi verjetno nimajo pojma, da je ta pesem nastala v Srbiji. Pesem Džanum ste slišali v neštetih kolutih na Facebooku in Instagramu ter v številnih TikTok videih. Na YouTubu ima ta pesem več kot 75 milijonov ogledov.