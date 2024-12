Ta hrvaška pevka je obnorela Štajerce (FOTO)

Tatjana Matejaš Cameron, širši javnosti bolj znana kot nekoč zelo priljubljena Tajči, se je vrnila. Preden je njena glasbena kariera popolnoma eksplodirala, jo je prekinila vojna. Takrat 21-letna pevka, ki je takoj po prihodu na glasbeno sceno osvojila srca poslušalcev, je na prvo žogo spominjala na Marilyn Monroe. Leta 1990 je Jugoslavijo zastopala na Evroviziji, kjer je s pesmijo Hajde, da ludujemo, ki jo danes še vedno prepevajo skupine, kot so Plavi orkestar in Bijelo dugme, osvojila sedmo mesto.

S sinovi Amadeusom, Dantejem in Blaisom FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Leta 1991 se je preselila v ZDA in se umaknila z glasbene scene, se poduhovila ter začela prepevati v cerkvenih zborih, kjer je spoznala Matthewa, ki mu je rodila tri sinove. Amadeus, Dante in Blais jo danes spremljajo na odrih tudi pri nas. Tajči je po moževi smrti ponovno začela nastopati po Balkanu. Na božični dan se je ustavila v Mariboru, kjer jo je pričakala večtisočglava množica različnih generacij in z njo zapela vse največje uspešnice, kot so Hajde, da ludujemo, Dvije zvijezdice, Bube su u glavi ter druge. Številni obiskovalci so s seboj prinesli njene kasete in plošče in z velikim veseljem jih je podpisovala.

Uroš Fonovič, direktor Lunosa, njegova žena Milena ter Klemen in Maja Tasič iz Zdrave zabave

Nejc Debeljak, direktor Daneje, v družbi Gregorja Zalokarja, Natke Geržina ter Sebastiana

Nekdanja ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh z možem Andrejem in sinom Martinom