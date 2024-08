Svetovna premiera Costnerjevega filma bo v Benetkah

Na 81. filmskem festivalu v Benetkah bo 7. septembra svetovno premiero doživel film Obzorje: Ameriška saga – drugo poglavje v režiji Kevina Costnerja, ki je v filmu tudi zaigral v glavni vlogi. Pred tem bodo na festivalu isti dan prikazali Costnerjev film Obzorje: Ameriška saga – prvo poglavje, so sporočili organizatorji festivala.

Film, v katerem so zaigrali še Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone in Danny Huston, bodo na festivalu prikazali izven konkurence. Costner podpisuje tudi scenarij skupaj z Jonom Bairdom. Pri beneškem filmskem festivalu so film opisali kot večplastno kroniko o širjenju in naseljevanju ameriškega Zahoda v času državljanske vojne.

81. FESTIVAL bo zbral številne zvezde.

»Sanjal sem o tem, da bo film Obzorje: Ameriška saga – drugo poglavje prikazan na beneškem filmskem festivalu. Odločitev, da bodo čez dan predvajali prvo poglavje, zvečer pa bo sledila svetovna premiera drugega poglavja, priča ne le o prepričanju organizatorjev, da filma delujeta skupaj, ampak tudi o njihovi podpori režiserjevi viziji,« je povedal Costner.

Na premieri prvega filma v Los Angelesu FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

»Ta dodatek k programu letošnjega festivala je iskren in spoštljiv poklon vizionarskemu projektu velikega igralca in režiserja, ki je vložil svoj trud v epsko rekonstrukcijo let, ključnih za ustanovitev države, pri čemer je presegel mite v iskanju avtentičnosti,« je navdušen direktor beneškega festivala Alberto Barbera.

Costner je projektu, ki sicer obsega štiri filme, posvetil več kot polovico svojega življenja. Od štirih filmov sta posneta šele dva. Prvi del se odvija v času ameriške državljanske vojne med letoma 1861 in 1865, ko se naseljenci v pokritih vagonih odpravijo na zahod.

To je Costnerjev četrti režijski projekt, doslej se je podpisal pod zelo dobro sprejet vestern Pleše z volkovi (1990), za katerega je prejel oskarja za najboljši film in režijo, dramo Poštar (1997) in Spopad na zahodu (2003).

Za Pleše z volkovi (1990) je prejel oskarja za najboljši film in režijo. FOTO: Press Release

81. Beneški mednarodni filmski festival bo potekal od 28. avgusta do 7. septembra. Velja za prestižnega in uradno ga priznava FIAPF (Mednarodna zveza združenja filmskih producentov). Cilj festivala sta ozaveščanje in promocija mednarodne kinematografije v vseh oblikah kot umetnost, zabava in industrija v duhu svobode in dialoga. En del je namenjen izboljšanju restavratorskih del na klasičnih filmih kot prispevek k boljšemu razumevanju zgodovine kinematografije.