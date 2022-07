Superjunak spet navdušil, gledat ga je prišel tudi Challe Salle (FOTO)

Marvelovi superjunaki so znova zavzeli Cineplexxovo vesolje in na prijetno ohladitev na premiero privabili številne oboževalce. Avstralski lepotec Chris Hemsworth se je vrnil na naša platna v vlogi mogočnega Thora v novem nadaljevanju franšize s podnaslovom Ljubezen in grom.

Domišljijski liki v kostumih s konvencije Na meji nevidnega so pred premiero poskrbeli, da so se oboževalci počutili, kot da so del Marvelovega vesolja. FOTOGRAFIJI: MEDIASPEED.net

V novi uspešnici je Thor soočen z najtežjim potovanjem do zdaj, poda se namreč na pot iskanja notranjega miru. Od leta 2011 je to četrti samostojni film, ki ga ima lik Thor, in oboževalci Marvelovega vesolja si ga težko predstavljajo brez postavnega Avstralca.

Ob Hemsworthu v glavnih vlogah nastopajo še zvezdniki Natalie Portman kot Jane Foster, Christian Bale kot Gorr in Russell Crowe kot Zeus.