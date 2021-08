Ste že slišali za Neli z muskontarji? (FOTO)

Ljubljančanka obožuje morje in zdaj že nekaj časa živi v Brkinih. FOTO: FACEBOOK

je pevka različnih žanrov, ki se je kalila že na različnih festivalih, tako narodno-zabavnih kot Melodijah morja in sonca ter Veseli jeseni oziroma Narečni popevki. Letošnji 10. festival, ki se ga je udeležila, je bil vurberški, na katerem pa ni bila sama, temveč s spremljevalno trio zasedbo odličnih glasbenikov, ki je nastala posebej za ta festival.Ob njej so bili odličen harmonikar iz Tinjana, basist in peveciz zamejstva v Italiji ter kitarist in peveciz okolice Ilirske Bistrice. Skupaj so nastopili kot Neli z muskontarji s poskočno, morsko obarvano polko Če bi morje govorilo, ki sta jo ustvarila dva prav tako priznana avtorja(glasbo in aranžma) in(besedilo).Mimogrede, slednji je letos na vurberškem festivalu prejel prvo nagrado, plaketo Fanike Požek, in denarno nagrado za najboljše besedilo, ki ga je napisal tudi za Šentance z naslovom Rojen v napačnem času. Skupaj pa je Kocjančič za ta festival prispeval pet besedil, poleg že omenjenih zasedb Neli z muskontarji in Šentnjanci, za katero je prejel tudi nagrado, še za Ansambel Poziv s, Ansambel Posluh in Ansambel Andreja Bajuka.A vrnimo se k polki Če bi morje govorilo, ki poje o ljubezni in poletju, vseh grehih in upanju, da bo kakšna poletna romanca morda vendarle trajala vse življenje. »Pesem je izjemno energična. Meni je pisana na kožo, saj sem tudi sama takšna. Energična in polna pozitivne energije. Marjan Turk je to v meni videl in zaznal, besedilo pa sem zaupala Mateju Kocjančiču, za katerega že dolgo vem, da je umetnik besedil,« pravi. Seveda je Neli z muskontarji posnela tudi videospot za pesem, ki je pravzaprav, nam zaupa, nastala na pobudo organizatorja festivala.»Po pravici, tudi glasbenikov še nisem imela izbranih do trenutka, ko sem pesem že morala poslati v poslušanje komisiji. Šele naknadno sem našla prej omenjene izjemne glasbenike, ki so sicer aktivni vsak po svoje. Jaz pa sem jih združila v muskontarje. Vso odgovornost, predanost ter projekt desetih mesecev sem prevzela na svoja pleča,« pravi simpatična črnolaska, ki s tem ni doživela festivalskega debija, saj je bil vurberški festival njen deseti po vrsti, ki se ga je udeležila. To pomeni, da je zaznamovala okroglo festivalsko obletnico, ob tem, da se z glasbo ukvarja že okrogla tri desetletja, sama pa je letos prav tako praznovala abrahama, torej je stara 50 let.»Ob teh treh ničlah se počutim zmagovalno,« pravi naša sogovornica Neli Žlof, ki je izdala letos še en prvenec. Gre za zabavno, pop-rock balado z naslovom Na dlani, katere avtor je, ki je napisal tako besedilo kot tudi melodijo in dodal aranžma,pa je prispeval klavirski zven in skladbo posnel.»Ta pesem pa je nastala v meni najtežjem koronskem času. A s spontanim namenom. Z avtorjem se nisva poznala, sva pa hitro našla skupno točko in smernice za pesem, ki je moja prva zabavna,« pove Neli. Ponosna je, da je pesem že zmagala na dveh lestvicah, ko so zanjo glasovali poslušalci radia Tomi in TV Golica, kjer so jo predvajali tudi po petkrat na dan. Tudi za pesem Na dlani pa je Neli posnela videospot.