Ste bili na tem odličnem muzikalu, ki je bil v središču Ljubljane? (FOTO)

Kdo komu je sledil? Kdo koga v lajf spustil? Vsi poznamo Prešernovega Povodnega moža, lani pa je med nas prišel sodobni pop-rock muzikal slovite ljubezenske zgodbe, pod katero se je podpisal mojster besede Ambrož Kvartič. Igralska zasedba je sestavljena iz samih zvenečih imen: v glavnih vlogah sta se zavrtela glasbenica Sara Briški Cirman (Raiven) ter gledališki in filmski igralec Jure Kopušar, v stranskih vlogah pa so ju podprli vsestranski umetniški talent Luka Markus, raper Jose, igralka Aja Kobe ter prekaljeni mački slovenskih muzikalov, Maša Tiselj in Tanja Pečenko.

Živahnost na odru in dinamika predstave obiskovalcev ne pustita ravnodušnih. FOTO: mediaspeed.net

Predstavo je zvočno in plesno podkrepil 18-članski zbor ob spremljavi benda, za katerega je glasbo spisala ustvarjalna Neisha. »Glasba v muzikalu predstavlja 70 odstotkov. Tako kot bo dobra glasba, tako bo dobra predstava, seveda ob vseh drugih faktorjih, ki so prav tako pomembni. Glasba je tista, ki ga bo delala večnega in uspešno srečnega, če ne bo tako, bomo zelo žalostni,« je v smehu komentirala. Glede na to, kako muzikal navdušuje obiskovalce, verjamemo, da ekipa nikakor ni žalostna.

Med publiko je bila tudi evropska poslanka Tanja Fajon. FOTO: mediaspeed.net

Sara Briški Cirman - Raiven se je odlično izkazala v vlogi Urške. FOTO: mediaspeed.net

Igralcu SNG Nova Gorica Juretu Kopušarju je vloga guruja Povodnega moža pisana na kožo. FOTO: mediaspeed.net