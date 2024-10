Srbski pevec Aca Lukas bo v Stožicah pokazal svojo ranljivo stran

»Zakaj bi kdo služil z nami po naši smrti, če pa lahko zaslužimo mi, dokler smo še živi?« je napol v šali, napol zares v Rdeči dvorani Mestne občine Ljubljana povedal Saša Marković, producent filma Stravično, ki bo premiero doživel 23. novembra v ljubljanski dvorani Stožice.

Gre za edinstven dogodek, saj bo predvajanju filma sledil koncert legendarnega srbskega pevca Ace Lukasa. Njegovo življenje, ki ga je prej popisal v knjigi z naslovom Što sam ja, je bilo namreč podlaga za trilogijo Kafana na Balkanu. Prvi del trilogije z naslovom Pokidan je bil premierno prikazan v beograjski Areni, kjer si je film in koncert ogledalo okoli 20.000 ljudi.

Novembra v Stožice prihaja tudi s premiero filma. FOTO: G. S.

Čeprav gre za prvenec mlade režiserke Suzane Purković, je prejel kar pet mednarodnih nagrad, eno v Veliki Britaniji, preostale v Italiji. »Prvi del filma prikazuje Acov začetek glasbene kariere, drugi del pa je globlji, saj prikazuje kliniko, na kateri se je zdravil, pristal pa je tudi v zaporu,« pojasnjuje mlada režiserka, navdušena tudi nad igralsko ekipo. Trilogija bo kasneje na voljo tudi v obliki serije. »Ugotovili smo, da je klasičen kino nekako izgubil svoj smisel, saj vedno več ljudi gleda filme na raznih platformah. Ob tako množični predstavitvi filma pa se pojavi poseben občutek pripadnosti, celoten dogodek traja kakšnih pet ur, na koncertu bo tudi veliko presenečenj. Prideta tudi dve gostji, s katerima je Aca posnel duet, in sicer Mira Škorič in Dragana Mirkovič,« je povedal Marković.

Novi film, nove pesmi

V novem filmu bomo slišali tudi nove pesmi Aleksandra Vuksanovića, ki je umetniško ime dobil po splavu, na katerem je nastopal. Pesem Preko vetrova je nastala celo pred 35 leti. »Pesem sem napisal, ko sem bil star 18 let in sem poslušal Ekatarino Veliko, U2 in podobno. Mogoče gre za moje življenjsko delo, zato sem nanjo precej ponosen,« je povedal Lukas, Marković pa dodal, da če ne bi bil to, kar je, bi zagotovo lahko bil velik virtuoz, saj od tretjega leta starosti igra harmoniko, klavir pa od petega. Na vprašanje, zakaj se njegov lik v filmu ne pojavlja pod njegovim imenom, temveč je v filmu Peđa Kovač, odgovarja, da je bila to njegova ideja.

»Pa tudi ne bi rad, da se kdo prepozna ali najde v filmu in mi potem očita, da kaj ni bilo res. Ko bo o meni posnet dokumentarec, pa bom nastopal,« je dejal. »Gre za film o šovbiznisu, jaz nisem Nikola Tesla, ki je nekaj dobrega storil za ves svet, vseeno pa mislim, da imam kaj pokazati,« je še povedal pevec.