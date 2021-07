Sproščen uvod v glasbeno poletje

Videlo se je, da so ljudje hrepeneli po dogodkih in glasbenih poslasticah.

V nadaljevanju Radgonskega poletja se bodo zvrstili še nekateri zanimivi izvajalci, kot so Okustični, Julijan Erič band, Žen, Balans, Maja Keuc, Masharik, Zala & Gašper, 3:rma, Miro Božič, Benjamin Barbarič, Kombinatke in drugi.

S pozdravnim nagovorom domačega županase je minuli petek v Gornji Radgoni začel priljubljeni festival Radgonsko poletje 2021. Julija in avgusta se bo na odru Mladinskega centra Gornja Radgona zvrstilo še šest različnih glasbenih večerov.Letošnji odmevni cikel Radgonskega poletja, ki ga pripravljata Zavod za kulturo, promocijo in turizem Kultprotur ter Mladinski center Gornja Radgona, se je začel z nastopom skupine Štefan Kovač Marko (ŠKM) banda in Samo Budna & Band. Eni in drugi so dobro ogreli številno publiko, ki je pogrešala nastope v živo. Tudi sami so bili presenečeni, da jim je prišlo prisluhnit več sto ljubiteljev glasbe in zabave. Poleg domačih obiskovalcev jih je nekaj prišlo iz sosednje Avstrije, kjer očitno tudi pogrešajo nastope, sicer pa na splošno radi pridejo čez reko Muro. Glavni gost prvega večera je bil že več kot četrt stoletja delujoči prleški glasbenik, ki je s svojim bendom ponudil klasični prerez skladb, ki so zaznamovale njegovo kariero.Nastopajoči so nam zaupali, da so se po tako dolgem glasbenem premoru počutili nenavadno, in v šali pristavili, da so že malce pozabili, kako naj se vedejo na koncertu. Morda jih je presenetil tudi dober obisk, saj se je na Trgu svobode zbralo nekaj sto ljudi. Po nekaj trenutkih nastopa je bilo očitno, da je bil Budna sproščen in razigran. Enako je veljalo za publiko, ki se je povsem sprostila in zahtevala dodatek. Tega je tudi dobila, Budna pa je s člani zaigral trio uspešnic Hvala ti mala, Zobl pa lük in Rdeče oči. Dogodek se je končal s pravo malo evforijo pet minut čez polnoč.