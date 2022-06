Spremenila pogled na svet: Cobainova kitara šla za kar 4,5 milijona

Kar 4,2 milijona evrov je zaslužila kitara legendarnega Kurta Cobaina, ki je blestela tudi v videospotu za uspešnico Smells Like Teen Spirit. Bajno premoženje je zanjo pri dražbeni hiši Julien's odštel podjetnik Jim Irsay, končni izkupiček pa je vse presenetil, saj so jo cenili na približno pol milijona.

Zvezdnik jo je opeval

Del zneska bodo namenili ozaveščanju o duševnem zdravju, in sicer bo družina Cobain denar namenila ravno Irsayevi dobrodelni organizaciji Kicking the Stigma (Odpravimo stigmo). Irsay je sicer lastnik kluba ameriškega nogometa Indianapolis Colts, ob nakupu pa je zadovoljen pojasnil, da lahko pomaga pri ohranitvi tako dragocenega dela ameriške kulturne dediščine, ki je spremenila naš pogled na svet.

Kurt Cobain jo je oboževal.

Modro glasbilo znamke Fender Mustang iz leta 1969 je bilo zvezda dogodka Music Icons, ki je potekal na spletu in tudi v živo v ikoničnem lokalu Hard Rock Cafe v New Yorku. Kitaro je Cobain, levičar, odkrito opeval; cenil je tudi njeno finančno dostopnost in v intervjuju leta 1991 poudaril, da je njegova najljubša, s čimer je nedvomno zapečatil njeno usodo kot enega najbolj poželjivih glasbil. Največjo vlogo je imela pri snemanju albumov Nevermind in Utero. Zadnjih 12 let je bila razstavljena v Muzeju pop kulture v Seattlu.

1969. so jo izdelali.

Cobainova kitara se je tako pridružila Irsayevi bogati zbirki zvezdniških zakladov, med njimi so spominki Princea, Boba Dylana, Eltona Johna in skupine The Beatles. Celotna zbirka bo javnosti na voljo za ogled od 3. junija v New Yorku.