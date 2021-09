Soki za 30 let kariere stresel Glavni trg (FOTO)

Marko Soršak - Soki, najbolj znan kot bobnar skupine Elvis Jackson, je v soboto točno opoldne na Glavni trg v Maribor zvabil nekaj več kot 100 bobnarjev in vsaj desetkrat toliko gledalcev, ki so z navdušenjem spremljali njegov trideset minut trajajoči program uspešnic, ki so ga izstrelile med bobnarske zvezde. Nastop je zaključil s svojo mariborsko skupino The Rocktors in skladbo Guns 'n Roses You Could be Mine. Med bobnarji smo opazili Andreja Težaka - Teškyja, producenta, menedžerja in stand up komika, pa Mihaela Toscha - Toša, virtualnega umetnika in mlajšega brata Tadeja Toša. Na bobenček je zabobnal Vladimir Rukavina - Gogo, direktor Festivala Lent, bobne pa je zagnal tudi mariborski župan Saša Arsenovič, ki se je Sokiju zahvalil za ves njegov trud.

