Šok za ljubitelje narodno-zabavne glasbe: po 20 letih se poslavljajo (FOTO)

Jurčki so narodno-zabavni ansambel, katerega člani prihajajo iz Butajnove in okolice, poslušalcem pa so se prvič predstavili leta 2003, natančneje 28. septembra, ko so Tomaž Sečnik ter brata Jure in Boštjan Jurjevčič, takrat še kot trio, zaigrali na gobarski razstavi na Ermanovcu. Tam so dobili ime – ansambel Jurčki. Tako jih je namreč, ker še niso imeli imena, poimenovala Saša Pivk Avsec. In to so ostali, saj jim je bilo všeč. Po enem letu se jim je pridružil klarinetist Franc, po dveh pa še pevka Tadeja. A se je klarinetist leta 2007 poslovil, s Tadejo pa so glasbeno pot uspešno nadaljevali do leta 2019, ko jo je nadomestila pevka Martina Kogovšek. Ta je ob fantih ostala vse do danes, ko so se Jurčki odločili za slovo. Od poslušalcev in glasbenih odrov se bodo poslovili na zadnjem koncertu, ki ga prirejajo v soboto, 14. oktobra, v športni dvorani OŠ v Polhovem Gradcu. Predstavili bodo zadnjo polko z naslovom Polka za slovo.

Popestrili so številne poroke, abrahame in druga praznovanja. FOTO: Fb

Prvo skladbo Slovenska pesem so posneli v studiu Pri Jožovcu leta 2007 in se leto pozneje z njo predstavili na Televiziji Slovenija, v oddaji Na zdravje. Nato so posneli še številne avtorske melodije, glasbo zanje sta večinoma skomponirala brata Jure in Boštjan, nekaj pa tudi Tomaž, medtem ko so pisanje besedil zaupali priznanim tekstopiscem: Ivanu Malavašiču, Francu Ankerstu, Faniki Požek, Matjažu Vrhu in drugim. Leta 2009 so izdali prvi album Zadnja noč in ga proslavili z velikim koncertom z gosti. Dve leti zatem so izdali album Čas ter prav tako priredili velik koncert. Oktobra 2013, ko so praznovali desetletnico delovanja, so poslušalce razveselili s tretjo zgoščenko 10 let. »Nanjo smo uvrstili skladbe Zlato pero, V ljubezni ni laži in Polhov Gradec, v kateri pojemo o legendi, ki je botrovala nastanku imena našega kraja. S to skladbo smo se predstavili v velikem finalu Razglednice Slovenije, ki smo ga spremljali v oddaji Na zdravje,« so ponosni člani ansambla, ki so se udeležili tudi nekaterih festivalov in na njih osvojili nagrade.

Martina Kogovšek je z njimi pela zadnja štiri leta in v tem času kot soavtorica prispevala tri skladbe. FOTO: Fb

Slovo v slogu

Skladbe Čas, Šnopcarska, Slovenska pesem, Zadnja noč, Ljubosumje, Polhov Gradec, Zlato pero, Doktor 1A, Snežna polka, Srčne rane so tedensko in mesečno osvajale vrhove radijskih lestvic in televizijskih postaj po Sloveniji. S pevko Martino Kogovšek, ki so jo k sodelovanju povabili oktobra 2018 in je z njimi ostala do danes, so posneli še tri: Mami, Tašča in Poročno. S slednjo so v zakon pospremili številne pare na ohcetih. Za vse tri je Martina napisala besedila, pri valčkih pa v sodelovanju z Juretom tudi glasbo. Pod aranžmaje sta se podpisala Tadej Mihelič in Milan Kokalj. »20 let res ni kar tako! Zato smo se odločili, da bomo o tem prepevali tudi v Polki za slovo, ki jo bomo delili s številnimi, ki so nas vsa ta leta spremljali in nas spodbujali. Po vseh teh lepih letih je namreč napočil čas, ki ga želimo preživeti s svojimi najdražjimi, ki so bili zaradi naše odsotnosti večkrat kar malo zapostavljeni,« pravijo Tomaž, Jure, Boštjan in Martina, ki so popestrili številne poroke, abrahame in druga praznovanja, koncerte pa tudi številne oddaje.

»Igranje je bilo za nas velikokrat nekakšen filter za premagovanje vsakdanjega stresa. Ob zahtevnih službah je pogosto zmanjkalo časa za naše najdražje, in to želimo popraviti. Odločili smo se, da se poslovimo v slogu, s koncertom, na katerem se želimo vsem našim oboževalcem in poslušalcem zahvaliti za vso podporo, zvestobo in energijo, ki smo si jo izmenjali na številnih srečanjih. Tudi veliko prijateljstev se je spletlo v tem času, za to smo zelo hvaležni. Veseli bomo, če boste slavili z nami,« še pravijo fantje in dekle, ki so na dogodek povabili številne glasbene goste, za ples pa bo po uradnem delu poskrbel ansambel Pogum.