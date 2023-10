Smeh in solze na premieri

V družbi navdušenih gledalcev in filmske ekipe z režiserjem Alenom Pavšarjem na čelu so v ljubljanskem Cineplexxu Rudnik na velika platna premierno pospremili nov slovenski mladinski film, najstniško romantično dramo Šepet metulja, ki je pri prvih gledalcih dosegla paleto čustev – od smeha do solz.

Filmska ekipa je bila že pred premiero izjemno dobro razpoložena. FOTO: Mediaspeed.net

»Prva premiera je za nami in neizmerno sem ponosen na vso ekipo, s katero smo ustvarili Šepet metulja. Pozorno sem spremljal odzive gledalcev in bil presenečen, da je bilo v dvorani tako tiho, da so tako zavzeto spremljali dogajanje, in zelo zadovoljen sem, da so reagirali pri tistih prizorih, kjer smo reakcijo želeli,« je po premieri povedal režiser.

Film, v katerem je zaigral njen mož Branko Završan, si je z veseljem ogledala tudi igralka Lučka Počkaj. FOTO: Mediaspeed.net

In dodal: »Čustev poln film je izjemna priložnost za povečanje ozaveščenosti in razumevanja avtizma. Vsak posameznik s spektrom avtizma namreč s seboj nosi edinstvene talente in perspektive, ki jih lahko prispeva v svetu. Zgodba glavnih junakov je dokaz, da vsak izmed nas lahko pripomore k bolj sočutnemu in raznolikemu svetu, ki sprejema vsakega posameznika ne glede na njegove posebnosti.«

Pridružila se je igralska zasedba

Na slavnosti premieri se je režiserju in soscenaristu in ženi, soscenaristki in soproducentki filma Mateji Zorko Pavšar pridružila tudi igralska zasedba: Ali Ogrizek, Lara Kolar, Elyes Samba, Ana Praznik, Brane Završan in drugi člani številne ekipe.

Program je povezoval Iztok Gartner, glavni igralec Ali pa je bil ob pozdravu raperja Challeta Salleta ganjen do solz. FOTO: Mediaspeed.net

»Moram vam povedati, da avtizem ni ovira, da je avtizem lepa stvar, moramo se zavedati, da je to naš svet, da je avtizem normalna stvar in da smo mi avtisti čisto normalni ljudje. Bi se pa rad zahvalil moji svetovalki Mateji Zorko Pavšar, ki me je vpeljala v film, in šefu Alenu, ki me je vodil, in celotni, najboljši ekipi na svetu,« je na premieri povedal glavni igralec Ali, ki ga je pred začetkom predvajanja filma s posebnim videopozdravom presenetil in do solz ganil raper ​Challe Salle.

Voditelj Iztok Gartner pa je skupaj z Alijem polno dvorano naučil, kako hitro in preprosto s prsti narediti Alijev najljubši ljubezenski znak – srček.