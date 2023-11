Slovo naše legendarne skupine: na prireditvi bo prikazana njihova glasbena pot

Pomurska skupina Magnet, ki letos praznuje 50 let obstoja in uspešnega nastopanja, je za 3. december napovedala svoj zadnji javni nastop, in sicer na koncertu Moč glasbe nas združuje v Benediktu v Slovenskih goricah. Na prireditvi bo v sliki prikazana njihova glasbena pot, voditelja Jasna Kuljaj in Sašo Dobnik pa jih bosta predstavila v besedi.

Na odru bodo prisotni vsi trije pevci, s katerimi so snemali pesmi – Miha Balažič, Oliver Antauer in Karmen Sreš –, tako da bo kar težko narediti izbor skladb, saj so posneli veliko uspešnic.

Leta 1974 prva sprememba

Skupina Magnet je nastala leta 1973, ustanovili pa so jo Jože Gerenčer (bobni, vokal), Jože Glažar (kitara, vokal), Jože Ružič (vodja skupine – bas kitara, vokal) in Jože Vukan (klaviature, vokal). Že leta 1974 je skupina že doživela prvo spremembo. Bobnarja Jožeta Gerenčerja je zamenjal Drago Tavčar. Skupina je v tistih letih med drugim nastopala na takrat najuglednejšem plesišču v severovzhodni Sloveniji, v gostišču Šinjor v Martjancih.

Istega leta so začeli izvajati lastne skladbe. Nastali sta Monika in Juliška, ki ju je napisal Jože Glažar. Leta 1977 se je zgodila druga sprememba v sestavi. Jožeta Glažarja in Jožeta Vukana sta zamenjala Jože Grlec in Jože Gerič. V tem letu so se člani zasedbe prvič odpravili v London po novo glasbeno opremo. Dve leti pozneje so skupino sestavljali Miran Celec, Mirko Kovač, Toni Šafarić, Jože Ružič in Laci Györek. Naslednje spremembe v skupini so se zgodile leta 1981, ko so jo sestavljali Laci Györek, Branko Sapač, Marjan Vidic, Borut Kocjan in Jože Ružič.

Leta 1983 sta se Laciju Györeku, Branku Sapaču in Jožetu Ružiču pridružila Brane Battisti in Borut Sešek. V tem obdobju je skupina delovala kot spremljevalni ansambel za spremljanje dvajsetih solistov, med katerimi so bili Neda Ukraden, Zlatko Pejaković, Darko Domjan, Oto Pestner, Alfi Nipič, Andrej Šifrer, Čobi, Pro arte, Marjan Smode in drugi. Magneti so takrat nastopali po Jugoslaviji, Avstriji, Nemčiji in Švici.

Prvo kaseto posneli leta 1988

Prvo kaseto Bodi srečna, Julija so posneli leta 1988, zanjo pa so prejeli srebrno priznanje Založbe kaset in plošč RTV Slovenija. Istega leta jih je Neda Ukraden povabila na enomesečno turnejo po Avstraliji. Tja so se še enkrat vrnili leto pozneje z Vinkom Šimekom, ko je izšla tudi njihova druga kaseta z naslovom Oženil se bom, ki je dobila zlato priznanje ZKP RTV Slovenija, na njej pa sta uspešnici Oženil se bom in Monika.

Zlati sta bili tudi leta 1990 izdana kaseta Vsi so venci vejli z uspešnicami Pijmo ga, pijmo, Julija in Vsi so venci vejli ter četrta kaseta Prstan poklanjam ti, ki so jo izdali leta 1991. Najbolj znani pesmi s te kasete sta naslovna Prstan poklanjam ti in Danes je tvoj rojstni dan. Serijo izdaj so končali leta 1992, ko so izdali album Polnočni poljub in največje uspešnice. Leta 1994 sta se magnetom pridružila Oliver Antauer in Gorazd Kozmus. Tega leta je skupina pod vodstvom producenta Rajka Dujmića posnela zadnji album Češnje in dekleta.

Doletela jih je tragedija

Leta 1996 jo je doletela največja tragedija v njihovi zgodovini, ko je v prometni nesreči v Martjancih umrl Branko Sapač. Leta 1999 se jim je prvič in zadnjič v zgodovini pridružila pevka. Karmen Sreš je prišla skupaj z Alešem Miholičem, Marjanom Vidicem in Jožetom Srešem. V tem obdobju je skupina sodelovala s Simono Weiss in nastopila v stoti oddaji ZOOM. Magneti so prenehali delovati leta 2002, leta 2008 pa je skupina ponovno nastopila, in sicer v oddaji Na zdravje! na RTV Slovenija ter v silvestrski oddaji televizije AS iz Murske Sobote.

Aprila 2013 je pripravila koncert ob 40-letnici nastanka. Predstavila se je v najudarnejši zasedbi, z njimi pa so nastopili tudi nekdanji pevci in drugi gostje (Ivo Mojzer, Neda Ukraden, ansambel Štrk, Sončna uprava, Vokalna skupina Aeternum, Brass band Prekmurske godbe Bakovci). Ob tej priložnosti je bil izdan tudi album Uspešnice z največjimi hiti skupine. Preostali člani iz tako imenovane udarne zasedbe (Jože Ružič, Miha Balažič, Boris Vučkič in Vlado Mičev) so skupaj zadnjič nastopili 19. julija 2014 na Prekmurski noči v Rakičanu.