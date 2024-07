Slovenski zvoki stalnica porok

Bojan Lugarič, vodja ansambla Slovenski zvoki, nam je zaupal zanimivo prigodo z nedavne poroke, na katero so se odpeljali na Primorsko in igrali na njej. Ne prvič.

»Na Primorskem živi ena velika vesela druščina, pravzaprav so to sorodniki oziroma žlahta po domače, ki ji igramo že osem let. V teh osmih letih smo igrali na sedmih njihovih porokah. Ob koncu te smo se tudi fotografirali. A že avgusta nas čakata še dve poroki, seveda za isto družbo. In upam, da se nas še ne bodo tako hitro naveličali,« nam je dejal Lugarič. Poklicali smo tudi Iztoka Preglja, enega od članov vesele družbe, ki prisega na Slovenske zvoke, in povedal nam je, da vsi radi plešejo in nazdravljajo ob izvrstnih Avsenikovih in drugih narodnozabavnih skladbah.

Vsi radi plešejo in nazdravljajo ob izvrstnih Avsenikovih in drugih narodnozabavnih skladbah.

»Dejansko so vse nas Slovenski zvoki pospremili v zakonski jarem, da nam je bilo tako vsaj malo lažje zapustiti samski stan,« nam je Pregelj razkril v smehu. In dodal, da je vsak rezerviral ansambel na eni od njihovih ohceti že vnaprej. »In tako smo razvili tudi iskreno in lepo prijateljstvo,« je sklenil Pregelj. Mojca Marot