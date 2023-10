Slovenske narodne imamo v genih, to je potrdila tudi lepa prireditev v Domžalah

Športna dvorana v Domžalah je bila skoraj premajhna za vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe in pesmi, ki jih znamo peti tako rekoč vsi in so v našem DNK. To so tiste slovenske narodne, ki jih najpogosteje slišimo na praznovanjih, druženju po kleteh in po dobro opravljenem delu.

Velenjski slikar Jože Napotnik je s svojo Milico poskrbel za sceno. FOTO: Boris Kovačič

»Zelo sem vesel in ponosen, da številni poslušalci še poznajo slovenske ljudske pesmi. Pa ne samo, da jih poznajo, tudi peti jih znajo. Tako so številne ljudske zvenele iz tisočih grl in dejansko je bilo občinstvo tisto, ki je prevzelo glavno vlogo tega koncerta. Vsi preostali nastopajoči glasbeniki pa so jih zgolj spremljali. In to je bilo zame resnično nekaj najlepšega,« je na koncu misli o koncertu Radi pojemo slovenske narodne strnil njegov idejni vodja Simon Golobič.

V improvizirani vaški gostilni sredi odra ni manjkalo smeha.

Simon je nekdanji harmonikar v ansamblu Vasovalci, ki že vse od srednješolskih let zbira plošče slovenske narodno-zabavne glasbe starejšega datuma, skladbe na njih pa digitalizira in z njimi vsak dan obogati bazo najbolj veselega slovenskega radia, Radia Veseljak.

Murni z mamo Manko FOTO: Boris Kovačič

Dvorana na nogah

Sicer pa je v Domžalah nastopil cvetober narodno-zabavnih ansamblov: Glas, Jarica, Javor, Spev, Murni, Fantje spod Šilentabra, Vikend, Prifarski muzikanti, Erosi so navdušili z venčkom napitnic, na harmoniko je zaigral in zapel tudi Silvo Pliberšek, Oplotničan, ki občasno nastopa z Modrijani, nastopil je Kvartet Svit, prišel je Toni Sotošek s prijatelji. Za največje presenečenje in ganljiv trenutek so poskrbeli sami veseljaki, ki so skoraj vsi tudi glasbeniki, zato ne preseneča, da znajo peti in igrati na kakšen inštrument.

Erosi so navdušili občinstvo z venčkom napitnic. FOTO: Boris Kovačič

Voditeljica Darja Gajšek je raztegnila meh svoje diatonične harmonike, ob njej pa so zapeli Mateja Mohar, nekdanja članica skupine Atomik Harmonik, pevec Gašper Rifelj, pa Žiga Deršek, Klavdija Winder Pantner, Janja Ulaga, Nika Svetlin, pridružili so se jim Matjaž Knez in Lovro Prešiček ter seveda Eva Šolinc, vsestranska glasbenica in umetniška vodja tega zanimivega zbora, ki je poskrbela, da so vsi ubrano zapeli.

Številne ljudske so zvenele iz tisočih grl, nastopajoči glasbeniki so jih zgolj spremljali.

Darja Gajšek s harmoniko, ob njej njen radijski kolega in pevec Gašper Rifelj FOTO: Boris Kovačič

Popolno vzdušje

Ob Darji so zaigrali Simon Ceglar, Nejc Drobnič, ki je na oder prišel kot čisto pravi Ribničan Urban, do vrha obložen s suho robo, harmonikar Tomaž Rot ter Tjaša Božič in polno dvorano so spravili na noge.

Tudi Silvo Pliberšek je zapel in raztegnil meh harmonike. FOTO: Boris Kovačič

Na koncu so se jim pridružili člani Ansambla Spev in poskrbeli za popolno vzdušje. Franc Pestotnik kot krčmar Franc, Leopold Pungerčar kot stric Polde, Zdravko Franko kot Brajdimir, Daniel Barle kot stric Star Štos, zgovorna natakarica Nina Cestnik Pavlič, Matjaž Knez kot poštar Lojz s svojo Zinko ter Sašo Đukić kot mama Manka pa so v improvizirani vaški gostilni sredi odra poskrbeli za zvrhano mero smeha. Scenarist koncerta je bil Slavko Podboj, ki je scenarije nekoč, skupaj z Lojzetom Slakom, pisal tudi za prireditve Boš videl, kaj dela Dolen'c.