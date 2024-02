Slovenska skupina navdušila na evrovizijskem izboru

Patrik Mrak, Luka Cvetičanin in Matevž Derenda so se v želji, da si pripravijo dobro izhodišče za predstavitev prvega avtorskega albuma in nastope z bandom, nedavno prijavili na letošnjo Emo, ko pa je RTVS slovensko predstavnico izbrala mimo natečaja, jih je menedžer brez njihove vednosti dva dni pred rokom prijavil na predizbor v San Marinu, kjer priložnost iščejo številni glasbeniki, ki ne osvojijo vozovnice za Pesem Evrovizije na domačih izborih.

Fantje so se tja podali neobremenjeno, se prebili v televizijski del tekmovanja in še sami sebe presenetili z zmago v drugem polfinalu. Potem pa so se njihovi apetiti povečali. V sobotnem finalu so namreč zasedli peto mesto na evrovizijskem izboru Una voce per San Marino, za seboj pa pustili tudi vabljene ikone, kot so Loredana Berte, Corona, Ice MC, Marcella Bella in Jalisse.

Dogajale so se jim nore stvari

»Malo smo razočarani, saj so se nam zadnje tedne dogajale nore stvari, čutili smo val podpore, ki je zrasla v medijih in med glasbenimi kolegi, prvi odzivi radijskih urednikov na prihajajoči album so zelo pozitivni, tudi v San Marinu so našo pesem in nastop ves čas hvalili izkušeni ljudje iz medijev in glasbene industrije, padle so prve poslovne ponudbe, ves čas je šlo samo navzgor ... Potem pa je zmanjkalo tako malo,« so prve občutke po finalnem nastopu strnili člani skupine Booom!

Po kratki prespani noči pa je pogled že bolj optimističen. »Bili smo resno v igri za zmago. Kot neznana skupina iz Slovenije, ki se je tik pod vrh prebila med skoraj 800 kandidati iz vse Evrope in Avstralije. Španska skupina Megara, ki smo jo premagali v polfinalu, si je zmago na izboru absolutno najbolj zaslužila, saj ima do potankosti izdelan nastop, vreden velikega odra v Malmöju. Presenetljivo tega niso prepoznali španski selektorji, ki je sploh niso uvrstili na festival Benidorm. V San Marinu pa so dramatičnost najbolj gradili na vprašanju, ali se bo ikonični Loredani Berte, ki ji v več kot ducat poskusih ni uspelo osvojiti San Rema, le uspelo na Evrosong prebiti skozi stranska vrata pri sosedih. Če da žirija v šovu prednost taki ikoni in vabljeni pevki z West Enda, ne moreš biti razočaran,« pravijo fantje.

Njihov prvi cilj je bil, da naredijo vse, kot najbolje znajo. »Ta del smo absolutno izpolnili, dobili veliko pohval in domov se vračamo dvignjenih glav ter polni motivacije za delo naprej. Pred objavo rezultatov smo pričakovali uvrstitev pri vrhu, a hkrati trepetali, da ne bi pristali na dnu lestvice, saj so ta glasovanja vedno nepredvidljiva. Na koncu smo bili peti, premagali smo vse kvalifikante ter pet od osmih povabljenih zvezdnikov, vključno z ikonično Corono, zaradi katere si ves svet že trideset let poje hit Rhythm of the Night,« sklenejo mladi glasbeniki, ki jih nedvomno čaka še veliko uspešnih trenutkov v glasbeni industriji. Konec koncev je to že druga dobra festivalska uvrstitev skupine v zadnjem času. Lani poleti ji je na festivalu MMS do zmage zmanjkala le ena sama točka.