Slovenska pevka ponosno pove, koliko let šteje

Energična pevka Irena Vrčkovnik je v šovu Kdo si ti? na Planetu navdušila s svojim odnosom do staranja. »Imam 52 let, pa kaj potem?« je zavpila na odru. V šovu je bila sicer skrita v maski miške, a v smehu pravi, da je v resnici stara mačka.



»Res sem se dobro počutila v tej obleki, ker sem nosila lepo kreacijo, baročno kot kraljica, in vsi so se mi klanjali,« pove. »Žal mi je le, da nisem mogla zapeti še več pesmi,« je povedala in priznala, da ji je bilo prav všeč, da sta ekipi menili, da je Lea Sirk. Sicer pa je navdušila tudi s svojimi bobnarskimi sposobnostmi.



»Že kot deklica sem si želela bobnati in sem potem imela tudi učitelja. Zdaj pa bobnam le še na naših zasebnih zabavah in takrat je to obvezno. Ko je ura čez polnoč, sem jaz vedno za bobni,« je o manj znani strasti povedala priljubljena pevka. Irena, ki ima svojo pevsko šolo, priznava, da se bo morala po koncu epidemije spet navaditi na stari urnik dela.



»Ampak komaj čakam, otroci so v tem času zagotovo zrasli,« pravi pevka, ki nas je te dni navdušila tudi v oddaji Pri Črnem Petru, kjer je zapela s skupino Prisrčniki, za katero pravi, da so se dobro ujeli, saj gresta izkušenost in mladost vedno skupaj.

