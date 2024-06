Slovenska pevka in voditeljica očarana nad gradom Snežnik (VIDEO)

Drzni si je naslov nove skladbe vsestranske glasbenice, radijke, domiselne tekstopiske in velike ljubiteljice ter poznavalke narave Vesne Kovač, ki je sama napisala besedilo, medtem ko je za glasbo poskrbel Kevin Koradin. »Gre za skladbo v ritmu pop rocka, besedilo pa opogumlja,« pravi Notranjka, ki ji je pesem, kot pravi, pisana na kožo.

Videospot, ki ga je ustvarila z režiserjem Klemnom Premrlom, je posnela na enem najlepših biserov na Notranjskem, gradu Snežnik, ki ima bogato kulturno dediščino in nosi v sebi toliko zgodb, da jih ne zmanjka. »Vsi bi morali videti in začutiti grajski utrip in mogočnost narave, in Slovenci, predvsem pa Notranjci, lahko naredimo več za njegovo prepoznavnost. Ga večkrat omenimo, pokažemo, izpostavimo. Takšen grad nikogar ne more pustiti ravnodušnega. Mene ni,« razkriva pevka.

Nekaj čudovitih kadrov, ki jih občudujemo v videospotu, so posneli v Aninem in Hermanovem salonu, torej v prostorih nekdanjih gospodarjev gradu, kjer so vsi prisotni začutili zelo posebno, skrivnostno in močno, vendar zelo gostoljubno energijo, ki je nekako začarala vse na snemanju videospota Drzni si. »Duša teh soban je takšna, da nas je vse prevzela, in občutka ne bomo nikoli pozabili, ni manjkalo ekstravagance, drznih gibov, enkratnih posnetkov ter seveda smeha in dogodivščin,« je Vesna navdušena nad prijetno snemalno izkušnjo, ki se je nadaljevala tudi v čudovitem grajskem drevoredu ter na brvi pri grajski ječi.

Vesna s plesalkama FOTO: Blaž Lenček

»Dodatno iskro videu je dodal luksuzni športni avtomobil jaguar F type, z mano pa so sodelovali koreografinja in jazzbaletna plesalka Tanja Pavič, plesalka Lea Sterle, režiser Klemen Premrl (Žerjavisti), fotograf Blaž Lenček in vizažistka Ana Modrić. Svoj delček v videospotu je našla tudi enkratna bela kitara lokalnega glasbenika Rudija Dolesa,« nam je še razkrila Vesna, velika ljubiteljica in poznavalka naravnih zakladov.

Tudi zato je na snemalnem dnevu kmalu opazila zelo redko žival. »Pridružil se nam je ogromen bukov kozliček. Gre za v svetu ogroženo vrsto hrošča. Na njegov obisk nismo računali, zato ga nismo vključili v scenarij, je pa nastalo nekaj enkratnih utrinkov, ko se je sprehajal po naših dlaneh. Sicer pa so v vseh videospotih imele glavno ali stransko vlogo živali. Očitno se vedno vse tako poklopi, da se mi pridružijo, in drugače niti ne bi hotela,« v smehu prizna Vesna, ki je tudi tokrat sodelovala z že ustaljeno glasbeno ekipo, nizozemskim producentom Cliffordom Goilom ter Kevinom Koradinom, ki je bil, poleg glasbe, odgovoren tudi za produkcijo.