Slovenska glasba v črnem, po hudi bolezni umrl član te legendarne skupine

»Zbogom David,« je na družbenem omrežju sporočila primorska skupina Avtomobili. Tako so sporočili, da se je poslovil njihov basist David Šuligoj. Objavili so njegovo fotografijo in številni oboževalci so že izrekli sožalje.

Za Delo je pevec in ustanovni član pop-rock skupine Marko Vuksanović potrdil, da je Šuligoj umrl ponoči po hudi in kratkotrajni bolezni.