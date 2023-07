Slovenci imamo pravega virtuoza z violino (FOTO)

Vrhunski slovenski violinist Rok Zaletel Černoš si bo letošnje leto zagotovo zapomnil za vse življenje. Nedavno je namreč postal prvi slovenski violinist, ki je nastopil na enem izmed največjih svetovnih glasbenih tekmovanj, P. I. Čajkovski, ki ga uvrščajo v svetovni vrh klasične glasbe. Med 742 prijavljenimi z vsega sveta so ga po izboru zelo strogega organizacijskega odbora povabili med 25 najbolj nadarjenih violinistov. Čeprav je že povabilo velika čast, saj omenjenemu tekmovanju pravijo kar olimpijske igre v glasbi in se odvija le na vsake štiri leta, je Roku uspelo neverjetno – uvrstil se je v polfinale, med kar trinajst najboljših virtuozov na svetu.

»To je pomemben korak za slovensko kulturo in glasbenike mlajših generacij, da si upajo stremeti k vrhunskemu igranju, primerljivemu svetovni ravni,« pravi o svojem dosežku. Na tekmovanje se je uvrstil s posnetkom koncerta iz Slovenske filharmonije, na katerega se je pripravil s profesorjem Vasilijem Meljnikovim z Akademije za glasbo v Ljubljani. Nastop na takšnem tekmovanju je po njegovem mnenju najpomembnejše izhodišče za uspeh v svetovnem merilu. Med drugim je dobil možnost izposoje violine najvišje kakovosti, ki je last vrhunskega poznavalca violin iz Londona Floriana Leonharda. Lok izjemne vrednosti pa mu je posodil njegov sponzor Stephan Jansen iz Berlina. Brez tega bi težko konkuriral nekaterim tekmovalcem, ki igrajo tudi na violine izdelovalcev, kot sta Stradivari in Guarneri, in katerih vrednost je skoraj neprecenljiva.

Pri štirih letih se je zaljubil v violino

Rok se je v mladi glasbeni karieri že večkrat izjemno izkazal. Kot solist je nastopil s Simfoničnim orkestrom RTV, Simfoničnim orkestrom SNG Maribor, Vivaldi simfoničnim orkestrom, Mendelssohnovim komornim orkestrom, Amadeo orkestrom in drugimi. Igral je v dvoranah Avstrije, Nemčije, Španije, Italije, Japonske, Belorusije, Švice, Portugalske, Francije, Hrvaške, Srbije in drugje. Prejel je posebno promocijsko nagrado na tekmovanju Kreisler leta 2022 na Dunaju, 2. nagrado na mednarodnem tekmovanju Valsesia Musica v Italiji, 2. nagrado na mednarodnem tekmovanju Stefanie Hohl na Dunaju in absolutno prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju mladih violinistov v Zagrebu.

Inštrument je vzljubil zelo mlad.

Violina ga je navdušila pri štirih letih, profesionalno pot pa je začel v Ljubljani, kjer je bil zaradi nadarjenosti pri le 16 letih sprejet na Akademijo za glasbo. Trenutno kot štipendist Mestne občine Ljubljana zaključuje magistrski študij na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju, kjer redno igra v orkestru Dunajskih simfonikov ter dosega vrhunske uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih.