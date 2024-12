Slavni bobnar razkril diagnozo: »Otežuje mi igranje, a glasbe ne bom zapustil«

Bobnar skupine U2 Larry Mullen Jr. je oznanil, da so mu diagnosticirali redko nevrološko motnjo. »Vedno sem vedel, da nekaj ni v redu z mojim načinom ravnanja s številkami,« je povedal v pogovoru za Radio Times. »Imam težave s številkami. Pred kratkim sem ugotovil, da imam diskalkulijo, ki je podrazličica disleksije. Zato ne znam šteti in ne znam seštevati.«

Zame je to kot plezanje na Everest.

Mullen je ustanovni član skupine U2. Prav on je tisti, ki je, ko je bil star 14 let, na šolsko oglasno tablo nabil obvestilo, da išče glasbenike za band. Leta 1976, nekaj dni pred Larryjevim 15. rojstnim dnevom, so se v domači kuhinji zbrali še pevec Paul Hewson, ki je pozneje zaslovel z vzdevkom Bono, kitarist David Evans (pozneje znan kot The Edge), drugi kitarist Dik Evans (sicer brat The Edgea), basist Adam Clayton in tretji kitarist Ivan McCormick. Ekipa je nekaj minut nosila tudi ime Larry Mullen Band.

Postali kvartet

V naslednjih mesecih se je sekstet spremenil v kvartet, Dik Evans in Ivan McCormick sta iz posadke odpadla. Fantje iz Larryjeve kuhinje so se sprva imenovali Feedback, marca 1978 pa so izbrali novo ime: U2. Do prve plošče, Boy, so počakali še dve leti. Ekipa se potem ni spreminjala.

Mullen je v pogovoru za Radio Times povedal, da je motnja zanj zelo boleča. Bobnarska obrt namreč sloni na štetju. Določanje tempa namreč zahteva štetje: 1 – 2 – 3. Ali 1 – 2 – 3 – 4. Larry je povedal, da išče način, da bi pri taktu zaobšel štetje. »Zame je to kot plezanje na Everest.«

Larry Mullen najavlja, da bo nova glasba skupine U2 drugačna. Foto: U2start/Wikimedia Commons CC BY 2.0

Diskalkulija je motnja, ki prizadene tri odstotke ali več ljudi, in povzroča težave s štetjem ter z matematičnimi operacijami. Četudi se zdi, da diskalkulija in glasba ne gresta skupaj, Larry Mullen ni edini glasbenik s to motnjo. Z njo se je uspešno spopadla pevka Cher. Robbie Williams se je ob diskalkuliji soočil tudi z disleksijo, težave s štetjem ima tudi pevka Florence Welch iz skupine Florence and the Machine. Motnja s štetjem in obdelavo številk ni nujno usodna. Z diskalkulijo sta se soočila, denimo, Albert Einstein in Bill Gates. Ljudje z diskalkulijo številke dojemajo na drug način, kar daje prostor za inovacije.

Larry Mullen je pri 63 letih sporočil, da skupina U2 pripravlja nove pesmi in se pripravlja za turnejo, ki naj bi potekala leta 2026. Bobnar, ki številke in štetje razume drugače od običajnih ljudi, napoveduje, da bo nova glasba – drugačna.