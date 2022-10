Slaščičarke se grebejo za Basija

Pevec Luka Basi se lahko v svoji glasbeni karieri podpiše pod zavidanja vredne uspehe, od ogromnih številk ogledov videospotov do vrhunskega prodora na hrvaški trg, vsi njegovi koncerti pa so razprodani. Po nedavno razprodanih Križankah je to soboto pred vrati koncert, za katerega ni vstopnine, Basijevi oboževalci oziroma še bolj oboževalke pa so prepričani, da bo podrl nov rekord. Basi namreč letos na tradicionalnem Oberfestu na Vrhniki skupaj s svojim občinstvom javno praznuje rojstni dan. Uradno je slavil prejšnji teden, a prava zabava šele prihaja.

Za 26. rojstni dan je za prijatelje organiziral ekskluzivno zabavo na eni najvišjih lokacij v Ljubljani. Na fotografiji s svojim menedžerjem Raayem in Marjetko Vovk.

»Ne vem, če sem kdaj imel toliko ljudi na svoji rojstnodnevni zabavi, kot se jih obeta tokrat,« se nasmiha priljubljeni pevec, človek, ki ima v žepu vsega skupaj več kot 200 milijonov ogledov na youtubu. Njegov pristop do ljudi je vedno karizmatičen, marsikatera mama bi doma imela takega zeta, očitno pa se zanj grebejo tudi slaščičarski mojstri. Odkar je javno naznanil, da so na praznovanje rojstnega dneva povabljeni vsi, ki bodo ta večer na Vrhniki, vabila in sporočila slaščičark kar dežujejo. »Vsi bi mi spekli torto, ne vem pa, ali je lahko toliko pojem,« se smeji.

Vrhnika bo, tako so prepričani oboževalci Luke Basija, v soboto pokala po šivih. Na Oberfestu nastopajo še Modrijani, Til Čeh & Petelini ter Klapa Kamerati. Bolj kot torta pa je našemu pevcu pomembno to, da se bo pod odrom odvijala nora zabava in da bo noč čarobna. »Največje darilo zame bo, pa naj se sliši še tako klišejsko, da bom rojstni dan lahko slavil obkrožen z množico, ki pozna moje pesmi in z mano poje. Da skupaj ustvarimo nepozaben koncert,« pravi Luka, ki je preskromen, da bi napovedal rekord. Prav lahko se zgodi, da bo mladi glasbenik v svojo knjigo presežkov vpisal še rekordni obisk koncerta. »Rekordi so lepa stvar, a nič ne pomenijo, če jih nimaš s kom deliti. Prav tako pa je najlepši rekord zame tisti, ki ga ustvarim skupaj s svojimi poslušalci,« še pravi pevec.