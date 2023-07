Skupina Ember s Cukrom na radijske postaje: »To poletje si posladkajte po svoje«

Štiričlanska glasbena skupina Ember iz Šentjerneja in Brežic, ki ustvarja indie rock glasbo, sestavljajo pa jo kitarist Davor Vovko, električno kitaro igra Jakob Fifnja, bas kitaro Nejc Hodnik, bobne pa Nik Švalj Pleskovič, je na radijske postaje poslala novo skladbo z naslovom Cukr. Kot pravijo fantje, si želijo z njo popestriti že tako sladkobno poletje. »Naj se sladkor stopi in v divji ples premakne telo, Cukr pa naj bo hvalnica vsem, ki po svetu širijo veselje. To poletje si posladkajte po svoje!« pravijo fantje, ki so na slovensko glasbeno sceno stopili pred dvema letoma s skladbo Pepel, s katero so poželi lep uspeh tako na radijskih kot tudi televizijskih postajah.

Leta 2021 je bila skladba Pepel tudi najbolje predvajana skladba na Valu 202. Drugo skladbo so naslovili Sam, tretjo pa Cukr. Skladbo Cukr so ustvarili skupaj s priznanim mojstrom zvoka Petrom Penkom. Da bi energija avdioposnetka šla v korak z videosliko, pa so se, kot pravijo sami, odpeljali na rob sveta. Tja, kjer sonce nikoli ne ugasne in Zemlja ne »odgori«. Videospot za skladbo so z režiserjem Janom Porebrom namreč posneli na vrhu Vremščice.