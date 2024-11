Skupina Joker Out odpovedala koncert: Rane so sveže, ni čas za glasbo (FOTO)

Skupina Joker Out je zaradi nedavne tragedije v Novem Sadu, kjer je na železniški postaji pod porušenim nadstreškom življenje izgubilo 15 ljudi, sporočila, da svoj koncert, prvotno načrtovan za 26. november, prestavlja na nov datum. Glasbeniki so odločitev objavili na svojem Instagram profilu, kjer so izrazili sočutje in solidarnost z vsemi, ki jih je dogodek prizadel.

»Rane so še vedno sveže«

»Dragi prijatelji, ni minil niti mesec dni od tragedije, ki se je zgodila v Novem Sadu, rane so sveže in mislimo, da ni čas za glasbo,« so zapisali člani skupine. Koncert v novosadski dvorani Fabrika, ki je bil del njihove turneje, bi se moral zgoditi že prihodnji torek, a so se zaradi dogodkov odločili, da ga prestavijo na 7. marec 2025.

Skupina je ob tem dodala, da bodo vse že kupljene vstopnice veljale za novi termin. Za tiste, ki se koncerta marca ne bodo mogli udeležiti, bodo podrobnosti o vračilu denarja objavljene v prihodnjih dneh.

Priljubljena glasbena skupina je sicer prejšnji teden napovedala, da bo ves honorar s koncerta v Novem Sadu namenila za pomoč družinam, ki so bile prizadete v tragičnem dogodku na železniški postaji v Novem Sadu.