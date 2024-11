Joker Out pokazali, kako veliko srce imajo! Izkupiček namenili svojcem žrtev

Slovenska glasbena skupina Joker Out bo ves honorar s koncerta v Novem Sadu, ki bo 26. novembra, namenila za pomoč družinam, ki so bile prizadete v tragičnem dogodku na železniški postaji v Novem Sadu.

Kot so iz skupine sporočili za Slovenske novice, bodo vso »donacijo nakazali na že vzpostavljeno fundacijo, ki pozna potrebe teh družin in bo sredstva razporedila na pravi način«.

»S tem dejanjem bodo izkazali spoštovanje do svojih tamkajšnjih oboževalcev in vseh, ki še vedno žalujejo, saj verjamejo, da je to najmanj, kar lahko storijo,« so sporočili.

Priljubljena glasbena skupina, ki je lani razprodala Stožice, bo v Novem Sadu nastopila v sklopu turneje, na kateri predstavljajo aktualni album Souvenir Pop.

Izkupiček s koncertov so v preteklosti že namenili v dobrodelne namene, denimo ob požaru na Krasu, prav tako darujejo v posamezne projekte kot posamezniki.

Srbski oboževalci so jih sprejeli za svoje, potem ko so jih spoznali na Evroviziji s pesmijo Carpe Diem. Joker Out vsakokrat napolni koncertno dvorano v Srbiji in tudi tokrat se bo pokazala njihova priljubljenost. Dan po koncertu v Novem Sadu bodo nastopili še v Beogradu, kjer je koncert že razprodan.