Škandali na snemanju filmske klasike iz leta 1939: Judy Garland stradali, drogirali ...

Čarovnik iz Oza, ki je na velika platna prišel davnega leta 1939, še vedno velja za enega najbolj priljubljenih in najuspešnejših filmov vseh časov, ob njegovi premieri pa je bil še najdražji, ki so ga do takrat posneli. Med zvezde je ponesel Judy Garland, ki je bila, ko je stopila v rdeče čeveljce Doroteje, še najstnica, a ji je snemanje prineslo tudi nemalo gorja.

Časi so bili drugačni in nikogar ni prav zanimalo, da je Judy v občutljivih letih, z njo so ravnali kot z odraslo igralko ali pa še slabše. Na snemanju Čarovnika iz Oza so jo zlorabljali tako režiser kot tudi šefi filmskega studia. Njeni nadrejeni so ji ves čas gledali pod prste in jo silili v stroge diete, morala je namreč biti izredno vitka, njena koža pa sveža in mladostna.

Dajali so ji mamila

»Radi te imamo, a tako si debela, da si videti kot pošast,« je mladi Judy denimo zabrusil eden od šefov studia MGM, medtem ko jo je drugi klical »debeli mali pujsek s kitkami«. Judy, ki že tako ni bila najbolj trdnega duševnega zdravja, je vse to pahnilo čez rob in nikoli si ni povsem opomogla, omenjene zlorabe pa naj bi jo pozneje pahnile tudi v brezno zlorabe alkohola in prepovedanih drog.

Da bi lahko povsem sestradana in neprespana snemala dolge ure, so ji sicer mamila dajali že takrat, čeprav je imela komaj 16 let. Tako je med snemanjem jemala amfetamine, da bi lahko po koncu čim hitreje zatisnila oči za tistih nekaj ur, pa uspavalne tablete. Čeprav je zaradi tega shujšala več kot pet kilogramov, pa to za filmske ustvarjalce ni bilo dovolj, zato so jo stlačili v ozek životec, ki je poskrbel, da je bil njen par še bolj ozek, njen prsni koš pa raven, saj je igrala 12-letno deklico.

Če je že vsaka od omenjenih reči za današnji čas povsem nesprejemljiva in nerazumljiva, pa to ni bilo vse. Najstniška Judy je morala trpeti še vsakodnevne spolne zlorabe, od vabil v posteljo do otipavanja. Prvi mož studi MGM Louis Mayer je denimo rad govoril, da ima Judy krasen glas, in da poje iz srca, pri čemer jo je vsakič prijel za levo dojko. »Pogosto sem razmišljala o tem, da sem lahko srečna, ker ne pojem s katerim drugim delom svojega telesa,« je mnogo let pozneje priznala Garlandova.