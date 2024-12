Simpatična Bridget Jones se vrača za valentinovo (VIDEO)

Prihodnje leto za valentinovo se vrača prikupna Bridget Jones v četrtem in zadnjem poglavju romantične komedije. Dvakratna dobitnica oskarja Renée Zellweger se vrača v vlogi, ki je ustvarila nepozabno romantično komično junakinjo, žensko, ki je s svojim neponovljivim pristopom k življenju in ljubezni preoblikovala celoten filmski žanr.

Bridget Jones: Nora na fanta v kinematografe prihaja naslednje leto. FOTO: Karantanija Cinemas

V novem poglavju Bridget Jones: Nora na fanta je Bridget pred štirimi leti postala vdova, potem ko je bil njen mož Mark Darcy ubit na humanitarni misiji v Sudanu. Sedaj je mati samohranilka 9-letnemu Billyju in 4-letni Mabel in je obtičala v stanju čustvene negotovosti, otroka pa vzgaja s pomočjo svojih zvestih prijateljev in celo svojega nekdanjega ljubimca Daniela Cleaverja (Hugh Grant).

Pod pritiskom svoje urbane družine, Shazzer, Jude in Toma, sodelavke Mirande, matere in ginekologinje dr. Rawlings (oskarjevka Emma Thompson), naj si ustvari novo pot do življenja in ljubezni, se Bridget vrne v službo in celo preizkusi aplikacije za zmenke, kjer jo kmalu začne zasledovati sanjski in navdušeni mladenič (Leo Woodall). Bridget zdaj žonglira med službo, domom in romanco, se spopada s sodbami popolnih mam v šoli, skrbi jo za Billyja, ko se bori z odsotnostjo svojega očeta, in se zaplete v vrsto nerodnih interakcij s sinovim učiteljem (nominiranec za oskarja Chiwetel Ejiofor).

Bridget Jones se je prvič pojavila na knjižnih policah z literarnim fenomenom avtorice Helen Fielding Dnevnik Bridget Jones.

Renée Zellweger je s svojim neponovljivim pristopom k življenju in ljubezni preoblikovala celoten filmski žanr. FOTO: Press Release

Bridget Jones se je prvič pojavila na knjižnih policah z literarnim fenomenom avtorice Helen Fielding Dnevnik Bridget Jones, ki je postal svetovna knjižna in filmska uspešnica.

Trije prejšnji filmi – Dnevnik Bridget Jones (2001), Bridget Jones: Na robu pameti (2004) in Dojenček Bridget Jones (2016) – so po vsem svetu zaslužili več kot 800 milijonov dolarjev. Četrto poglavje je režiral priznani filmski ustvarjalec Michael Morris (To Leslie in serija Better Call Saul) po scenariju nominiranke za nagrado bafta Helen Fielding, ki temelji na njenem romanu, ob pomoči dobitnice emmyja Abi Morgan in nominiranca za oskarja Dana Mazerja.

Hugh Grant, Renee Zellweger in Colin Firth so prvič zaigrali skupaj 2001. v Dnevniku Bridget Jones. FOTO: Press Release

Film sta za Working Title producirala Tim Bevan in Eric Fellner, čigar filmi, vključno z Dansko dekle, Najtemnejša ura, Fargo, Les Misérables in Teorija vsega, so si med drugim prislužili 14 oskarjev in šest nominacij za najboljši film. Producent je tudi Jo Wallett (Wicked Little Letters, Catherine Called Birdy). Izvršne producentke filma so Amelia Granger in Sarah-Jane Wright za Working Title ter Renée Zellweger in Helen Fielding. Working Title je sicer produciral vse filme o Bridget Jones.

800 MILIJONOV dolarjev so zaslužili prejšnji trije filmi.

Na redni spored v kinematografe prihaja 13. februarja naslednje leto.