Siddharti se je pridružil Nejc

Vsi, ki so se v okviru letošnje turneje udeležili katerega izmed koncertov Siddharte, so verjetno opazili spremembo in nov obraz na odru. O tem, da Tomaž Okroglič zapušča skupino, se je govorilo zadnjih nekaj mesecev, zdaj pa so to novico potrdili tudi uradno. V izjavi za javnost so zapisali, da sodelovanje zaključujejo v prijateljskem duhu in da Tomaž ostaja zavezan glasbi, a se bo posvetil tudi drugim področjem.

»Glasbena skupina Siddharta in njen dolgoletni član Tomaž Okroglič sporočajo, da po mnogih letih skupnega glasbenega ustvarjanja prijateljsko zaključujejo sodelovanje. Primož Benko, Tomi Meglič, Boštjan Meglič in Jani Hace bodo še naprej skupaj ustvarjali glasbo in nastopali kot Siddharta, Tomaž Okroglič pa se poslavlja kot član in se podaja novim izzivom naproti. Siddharta je v dosedanji sestavi ustvarila številne uspešnice in izvedla nepozabne koncerte, zdaj pa vstopa v novo obdobje glasbenega ustvarjanja in svojim zvestim oboževalcem obljublja nove glasbene poslastice. Tomaž Okroglič ostaja zavezan glasbi, a se bo na svoji novi poti posvetil tudi drugim področjem, ki ga zanimajo. Primož, Tomi, Boštjan, Jani in Tomaž se zahvaljujejo oboževalcem za dolgoletno podporo in zvestobo, drug drugemu pa želijo vse dobro in veliko uspehov na nadaljnji ustvarjalni poti,« so sporočili oboževalcem.

Siddharta je igrala na Kongresnem trgu v torek, ko je navdušena množica sprejela slovenske nogometaše. FOTO: Mediaspeed.net

Nova pridobitev je 30-letni Nejc Škofic

Okroglič je bil klaviaturist v Siddharti od leta 1999. Da se oddaljuje od njih, so najbolj zvesti oboževalci skupine opazili že pred meseci, ko ga ni bilo na predstavitvi novega albuma, pogrešali so ga tudi v videospotu. Na koncertih je mesto klaviaturista prevzel simpatičen mladenič. Njegovega imena še niso razkrili, a nam je uspelo izvedeti, da gre za 30-letnega Nejca Škofica. Glasbeno znanje je izpopolnjeval na Koroškem deželnem konservatoriju za glasbo v Celovcu, kjer je študiral smer jazz-klavir pa tudi klasičen klavir.

Škofic je v svoji bogati glasbeni karieri sodeloval s številnimi slovenskimi in tujimi glasbeniki, igrati zna na kitaro, udejstvuje pa se tudi v svetu gledališča in filma. Leta 2006 je odigral glavno vlogo v mladinskem filmu produkcije RTV SLO Temna stran lune, leta 2009 pa je igral v kratkem filmu Tolažnik. Skupina sicer dodatnih informacij, povezanih z novim klaviaturistom, za zdaj ne daje.

Nejc je izjemno nadarjen glasbenik. FOTO: Damjan Končar

Na naše vprašanje, ali je mladenič njihova nova okrepitev, so zapisali le: »Najprej hvala za poslano vprašanje, vendar je vse, kar je trenutno na to temo aktualno, zapisano v uradni izjavi. Dodatnih pojasnil in izjav v tem trenutku ne dajemo«.