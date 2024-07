Sharon (66) spet negativka (FOTO)

Sharon Stone bo nastopila v nadaljevanju srhljivke Nihče, je sporočila produkcijska hiša 87North na družbenem omrežju. V njem bo zvezdnica zaigrala ob Bobu Odenkirku, ki je v filmu Nihče iz leta 2021 zaigral Hutcha Mansella, na videz nežnega družinskega očeta, ki se po vrsti ponižanj nasilno maščuje svojim nasprotnikom.

Nihče je v blagajne kinematografov po svetu prinesel 57,5 milijona ameriških dolarjev.

Stonova bo v nadaljevanju hita, ki je v blagajne kinematografov po svetu prinesel 57,5 milijona ameriških dolarjev, več kot trikratnik zneska, ki so ga v snemanje vložili, prevzela vlogo negativke, poleg tega pa produkcijska hiša podrobnosti o filmu, ki naj bi na velika platna prišel 15. avgusta naslednje leto, za zdaj ni razkrila. Prav tako še ni znano, kdo se bo pred kamero pridružil Stonovi in Odenkirku, slednji se bo pod film Nihče 2 podpisal tudi kot eden od producentov, druga dva bosta ponovno Kelly McCormick in David Leitch, režijo bo prevzel indonezijski režiser Timo Tjahjanto.

Sharon Stone novice o novem projektu še ni komentirala, a glede na to, da zadnja leta premišljeno izbira vloge, ki jim posveča čas in energijo, jo je scenarij zagotovo prepričal. Sharon Stone, ki je marca dopolnila 66 let, smo letos lahko gledali v romantični drami What About Love, pojavi pa se še v videospotu Orvilla Pecka in Becka za pesem Death Valley High.

Svetlolaska je svetovno slavo sicer dosegla pred več kot tremi desetletji v erotičnem trilerju Prvinski nagon, v katerem je zaigrala ob Michaelu Douglasu. Upodobila je pisateljico kriminalk Catherine Tramell, ki je osumljena umora. Douglas je zaigral v vlogi detektiva Nicka, ki se s privlačno in zapeljivo pisateljico spusti v ljubezensko afero.