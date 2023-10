Se nam obeta nadaljevanje Seinfelda? Komikove besede dajo misliti

Ameriški komik Jerry Seinfeld je več kot četrt stoletja po predvajanju zadnje epizode humoristične nanizanke Seinfeld (spet) namignil na morebitno oživitev velike televizijske uspešnice iz 92. let prejšnjega stoletja.

Med nedavnim stand-up nastopom v Bostonu so ga gledalci pobarali, ali mu je bil všeč konec serije, ki je nosila njegovo ime, na kar je nekoliko zagonetno odgovoril: »No, imam majhno skrivnost za vas glede konca. Ampak tega vam ne morem povedati, ker je skrivnost. Nekaj ​​se bo zgodilo, kar je povezano s tem koncem. Ni se še zgodilo.« Po aplavzu je Seinfeld nadaljeval: »In če ravno razmišljate o tem, sva tudi z Larryjem Davidom (soustvarjalcem nanizanke Seinfeld) razmišljala o tem. Torej boste videli, bomo videli.«

Gledani, a sporni finale

Humoristična serija Seinfeld se je na ameriškem televizijskem kanalu NBC predvajala med letoma 1991 in 2000, veliki finale pa si je ogledalo osupljivih 78,5 milijona gledalcev. Na koncu dvodelne epizode so Seinfeldu in njegovim prijateljem – Elaine (Julia Louis-Dreyfus), Georgeu (Jason Alexander) in Kramerju (Michael Richards) – sodili, ker so se šalili in niso posredovali med ropom. Zgodba se konča nekoliko nedorečeno z glavnimi junaki za rešetkami, kar je sprožilo negodovanje občinstva, ki je pričakovalo boljši konec.

76 milijonov gledalcev je imel finale.

Tudi Jerry Seinfeld je v preteklosti že izrazil obžalovanje zaradi negodovanja oboževalcev nanizanke in njenih junakov. V intervjuju na festivalu revije New Yorker leta 2019 je dejal, da »včasih mislim, da tega ne bi smeli narediti. Takrat smo bili pod silnim pritiskom, da ustvarimo veliko zadnjo predstavo, a veliko je v komediji vedno slabo.«

In njegove besede na nedavnem nastopu v Bostonu niso edine, ki so namigovale na morebitno ponovno združitev ekipe. Leta 2011 se je skupaj z Jasonom Alexandrom, Julio Louise-Dreyfus in Michaelom Richardsom pojavil v nekaj epizodah HBO-jeve humoristične nanizanke Nikar tako živahno (Curb Your Enthusiasm), katere avtor in glavni igralec je Seinfeldov stari prijatelj in sodelavec Larry David. Leta 2020 pa je v pogovorni oddaji z Ellen DeGeneres izjavil, da je ponovno srečanje »možno«.

Oživljanje starih serij

Seinfeld pa ni edina humoristična serija iz devetdesetih, ki se vrača oziroma bi se lahko vrnila na male zaslone. Pred dnevi so na pretočnem kanalu Paramount+ predvajali prvi dve epizodi obnovljene serije Frasier s Kelseyjem Grammerjem v vlogi psihiatra Frasierja Crana.

Veliko se je govorilo tudi o tem, da se pripravlja oživitev nanizanke Obalna straža (Baywatch), ki so jo po vsem svetu predvajali od leta 1989 do leta 2001 in ki je iz Davida Hasselhoffa in Pamele Anderson naredila globalni zvezdi.