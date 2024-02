Saga Eurosong: po prijavi zaradi Evrovizije na KPK tole sporočili z RTV Slovenija

Ni bistvenih razlik med lanskim in letošnjim izborom, so za STA pojasnili na RTV Slovenija, potem ko so zaradi domnevnih nepravilnostih pri izvedbi natečaja za izbor letošnjega evrovizijskega predstavnika dobili prijavo na komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Da na tekmovanje pošljejo Raiven, so se odločili po glasovanju mednarodne komisije.

V vabilu za sodelovanje pri izboru predstavnika RTV Slovenija na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije je sicer pisalo, da bo glavni izbor slovenskega predstavnika potekal v televizijski oddaji januarja 2024, v kateri naj bi se predstavile največ štiri skladbe iz ožjega izbora.

Do zaključenega postopka pri KPK dokumentov ne bodo objavljali

Januarja so v oddaji na RTVS predstavili Raiven s pravim imenom Sara Briški Cirman, ki bo Slovenijo zastopala s pesmijo Veronika, da je letošnja izbranka, pa so razkrili že decembra lani. Kot so pojasnili, je bila odločitev sprejeta po glasovanju mednarodne komisije, ki je izvajalki dodelila več kot polovico vseh svojih glasov.

Na vprašanje, ali in kdaj nameravajo objaviti pravila, po katerih je bila izbrana letošnja slovenska predstavnica za 68. evrovizijsko tekmovanje, so danes na RTV Slovenija še pojasnili, da do zaključenega postopka pri KPK dokumentov ne bodo objavljali. Po njihovih pojasnilih tudi ni bilo bistvenih razlik med izboroma letos in lani, ko je Slovenijo zastopala skupina Joker Out.